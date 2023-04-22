РИАН: ВСУ разработали схему грабежа мирного населения с имитацией перестрелок

23 апреля 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

По словам Александра Муляра, ВСУ вскрывали квартиры и гаражи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нашли способ грабежа имущества мирных жителей. Они имитируют перестрелки рядом с домами, чтобы вынудить хозяев к бегству, сообщает представитель российских силовых структур. Информацию подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артемовском Александр Муляр. «Я видел сам лично, не по слухам. Все было вскрыто, люди поуезжали. Полностью были вскрыты все гаражи. Было такое, что они, где живут люди, отстреливались, переезжали на другую точку, чтобы где-то из-за дома пострелять. Поначалу все пытались их выгонять», — рассказывает Муляр РИА Новости. Ранее в Бахмуте (Артемовске) ВСУ закидали гранатами подвал с местными жителями. Как рассказал горожанин Владимир Коляда, они также стреляли людям в спину и проигнорировали просьбу остановить стрельбу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нашли способ грабежа имущества мирных жителей. Они имитируют перестрелки рядом с домами, чтобы вынудить хозяев к бегству, сообщает представитель российских силовых структур. Информацию подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артемовском Александр Муляр. «Я видел сам лично, не по слухам. Все было вскрыто, люди поуезжали. Полностью были вскрыты все гаражи. Было такое, что они, где живут люди, отстреливались, переезжали на другую точку, чтобы где-то из-за дома пострелять. Поначалу все пытались их выгонять», — рассказывает Муляр РИА Новости. Ранее в Бахмуте (Артемовске) ВСУ закидали гранатами подвал с местными жителями. Как рассказал горожанин Владимир Коляда, они также стреляли людям в спину и проигнорировали просьбу остановить стрельбу.