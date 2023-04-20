РИАН: ВСУ в Бахмуте закидали гранатами подвал с жителями

20 апреля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

ВСУ при отступлении в Бахмуте закидали гранатами мирных жителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовске) украинские военные закидали гранатами подвал с местными жителями при отступлении. Они также стреляли людям в спину, рассказал горожанин Владимир Коляда. «Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. <…> У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — передает слова Коляды РИА Новости. Это произошло в конце марта. Мужчина дезертировал из ВСУ около года назад и получил статус военнопленного. Местный житель добавил, что укрывшиеся в подвале жители просили украинских военных остановить стрельбу, но это не помогло. При эвакуации российские военные из соседнего здания прикрывали жителей. «А в спину уже стреляли наши украинцы. Из нас (мирных жителей) никто не пострадал», — отметил он, уточнив, что ранение получил только один из бойцов. Ранее командир отделения ВСУ Владимир Кривенко заявил, что ВСУ должны были оставить Бахмут (Артемовск) после потери ключевых высот. Он сравнил ситуацию, сложившуюся в этом городе, с проигрышем украинских военных в Соледаре.

В Бахмуте (Артемовске) украинские военные закидали гранатами подвал с местными жителями при отступлении. Они также стреляли людям в спину, рассказал горожанин Владимир Коляда. «Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. <…> У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — передает слова Коляды РИА Новости. Это произошло в конце марта. Мужчина дезертировал из ВСУ около года назад и получил статус военнопленного. Местный житель добавил, что укрывшиеся в подвале жители просили украинских военных остановить стрельбу, но это не помогло. При эвакуации российские военные из соседнего здания прикрывали жителей. «А в спину уже стреляли наши украинцы. Из нас (мирных жителей) никто не пострадал», — отметил он, уточнив, что ранение получил только один из бойцов. Ранее командир отделения ВСУ Владимир Кривенко заявил, что ВСУ должны были оставить Бахмут (Артемовск) после потери ключевых высот. Он сравнил ситуацию, сложившуюся в этом городе, с проигрышем украинских военных в Соледаре.