22 апреля 2023

Российские дипломаты не могут эвакуировать людей из Судана

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, военные, ил76
Посол Андрей Черновол сообщил, что россияне все еще не могут покинуть Судан Фото:

Российское посольство в Судане до сих пор не может эвакуировать россиян авиатранспортом, но продолжает искать другие способы их возвращения на родину. Об этом рассказал посол России в Хартуме Андрей Черновол. Эвакуация с помощью авиатранспорта невозможна из-за продолжающихся боевых действий.

«Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории. Практического осуществления этот вопрос пока не получил», — сообщил Андрей Черновол журналисту РИА Новости. Над Суданом введен бесполетный режим, он продлится до конца апреля.

Большинство россиян из горячих точек в Хартуме эвакуированы в российское посольство. Россиянка с ребенком находится в здании Нубийской митрополии, ее не получается эвакуировать.

В Судане с 15 апреля проходят столкновения между армией и спецназом. Жертвами беспорядков стало более 180 человек, передает «Все42.ру». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул свою кандидатуру на роль медиатора в суданском конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».

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Российское посольство в Судане до сих пор не может эвакуировать россиян авиатранспортом, но продолжает искать другие способы их возвращения на родину. Об этом рассказал посол России в Хартуме Андрей Черновол. Эвакуация с помощью авиатранспорта невозможна из-за продолжающихся боевых действий. «Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории. Практического осуществления этот вопрос пока не получил», — сообщил Андрей Черновол журналисту РИА Новости. Над Суданом введен бесполетный режим, он продлится до конца апреля. Большинство россиян из горячих точек в Хартуме эвакуированы в российское посольство. Россиянка с ребенком находится в здании Нубийской митрополии, ее не получается эвакуировать. В Судане с 15 апреля проходят столкновения между армией и спецназом. Жертвами беспорядков стало более 180 человек, передает «Все42.ру». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул свою кандидатуру на роль медиатора в суданском конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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