Российские дипломаты не могут эвакуировать людей из Судана

23 апреля 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Посол Андрей Черновол сообщил, что россияне все еще не могут покинуть Судан Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Российское посольство в Судане до сих пор не может эвакуировать россиян авиатранспортом, но продолжает искать другие способы их возвращения на родину. Об этом рассказал посол России в Хартуме Андрей Черновол. Эвакуация с помощью авиатранспорта невозможна из-за продолжающихся боевых действий. «Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории. Практического осуществления этот вопрос пока не получил», — сообщил Андрей Черновол журналисту РИА Новости. Над Суданом введен бесполетный режим, он продлится до конца апреля. Большинство россиян из горячих точек в Хартуме эвакуированы в российское посольство. Россиянка с ребенком находится в здании Нубийской митрополии, ее не получается эвакуировать. В Судане с 15 апреля проходят столкновения между армией и спецназом. Жертвами беспорядков стало более 180 человек, передает «Все42.ру». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул свою кандидатуру на роль медиатора в суданском конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».

Российское посольство в Судане до сих пор не может эвакуировать россиян авиатранспортом, но продолжает искать другие способы их возвращения на родину. Об этом рассказал посол России в Хартуме Андрей Черновол. Эвакуация с помощью авиатранспорта невозможна из-за продолжающихся боевых действий. «Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории. Практического осуществления этот вопрос пока не получил», — сообщил Андрей Черновол журналисту РИА Новости. Над Суданом введен бесполетный режим, он продлится до конца апреля. Большинство россиян из горячих точек в Хартуме эвакуированы в российское посольство. Россиянка с ребенком находится в здании Нубийской митрополии, ее не получается эвакуировать. В Судане с 15 апреля проходят столкновения между армией и спецназом. Жертвами беспорядков стало более 180 человек, передает «Все42.ру». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул свою кандидатуру на роль медиатора в суданском конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».