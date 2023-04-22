Сотни миллионов рублей уйдут на ремонт дорог в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на ремонт девяти улиц

23 апреля 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

На ремонт потратят 484 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге отремонтируют ряд дорог за 484 млн рублей. Сейчас городская мэрия активно ищет подрядчиков, срок окончания подачи заявок — до 4 мая. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. В списке числятся девять улиц. В него вошли: Проспект Космонавтов от Бакинских Комиссаров до дома № 199 по проспекту Космонавтов;

улица Электриков от Фронтовых Бригад до дома № 29 по улице Электриков;

улица Маяковского;

улица Мурзинская;

улица Щорса от Московской до 8 Марта;

улица Ломоносова от Коммунистической до Кировградской;

улица Ангарская от Технической до Строителей;

дорога по проезду Горнистов от Испытателей до дома № 14 по проезду Горнистов;

проезд от дома № 21/3 по улице Готвальда до улицы Готвальда. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это выделят 917 млн рублей.

В Екатеринбурге отремонтируют ряд дорог за 484 млн рублей. Сейчас городская мэрия активно ищет подрядчиков, срок окончания подачи заявок — до 4 мая. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. В списке числятся девять улиц. В него вошли: Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это выделят 917 млн рублей.