Сотни миллионов рублей уйдут на ремонт дорог в Екатеринбурге

На ремонт потратят 484 млн рублей
В Екатеринбурге отремонтируют ряд дорог за 484 млн рублей. Сейчас городская мэрия активно ищет подрядчиков, срок окончания подачи заявок — до 4 мая. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
В списке числятся девять улиц. В него вошли:
- Проспект Космонавтов от Бакинских Комиссаров до дома № 199 по проспекту Космонавтов;
- улица Электриков от Фронтовых Бригад до дома № 29 по улице Электриков;
- улица Маяковского;
- улица Мурзинская;
- улица Щорса от Московской до 8 Марта;
- улица Ломоносова от Коммунистической до Кировградской;
- улица Ангарская от Технической до Строителей;
- дорога по проезду Горнистов от Испытателей до дома № 14 по проезду Горнистов;
- проезд от дома № 21/3 по улице Готвальда до улицы Готвальда.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это выделят 917 млн рублей.
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