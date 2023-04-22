22 апреля 2023

Сотни миллионов рублей уйдут на ремонт дорог в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на ремонт девяти улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные работы в центре города. Екатеринбург, строительные работы, ремонт дороги
На ремонт потратят 484 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге отремонтируют ряд дорог за 484 млн рублей. Сейчас городская мэрия активно ищет подрядчиков, срок окончания подачи заявок — до 4 мая. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В списке числятся девять улиц. В него вошли:

  • Проспект Космонавтов от Бакинских Комиссаров до дома № 199 по проспекту Космонавтов;
  • улица Электриков от Фронтовых Бригад до дома № 29 по улице Электриков;
  • улица Маяковского;
  • улица Мурзинская;
  • улица Щорса от Московской до 8 Марта;
  • улица Ломоносова от Коммунистической до Кировградской;
  • улица Ангарская от Технической до Строителей;
  • дорога по проезду Горнистов от Испытателей до дома № 14 по проезду Горнистов;
  • проезд от дома № 21/3 по улице Готвальда до улицы Готвальда.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это выделят 917 млн рублей.

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В Екатеринбурге отремонтируют ряд дорог за 484 млн рублей. Сейчас городская мэрия активно ищет подрядчиков, срок окончания подачи заявок — до 4 мая. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. В списке числятся девять улиц. В него вошли: Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это выделят 917 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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