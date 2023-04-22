22 апреля 2023

Президент Бразилии заявил, что знает, как решить украинский конфликт

Президент Бразилии да Силва: существует третья альтернатива для мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Лула да Силва считает, что есть третий вариант для достижения мира на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бразильский президент Лула да Силва не хочет занимать ничью сторону в украинском конфликте. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Португалии. Он считает, что существует третья альтернатива, которая приведет Россию и Украину к миру.

«Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира», — заявил Лула да Силва, его цитирует Reuters. Президент Бразилии уверен, что Россия и Украина должны начать переговоры.

Страны Запада и Украина раскритиковали президента Бразилии за предыдущие заявления. В частности, он призывал Украину отказаться от Крыма и признать российскую принадлежность полуострова, передает «Национальная служба новостей».

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Бразильский президент Лула да Силва не хочет занимать ничью сторону в украинском конфликте. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Португалии. Он считает, что существует третья альтернатива, которая приведет Россию и Украину к миру. «Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира», — заявил Лула да Силва, его цитирует Reuters. Президент Бразилии уверен, что Россия и Украина должны начать переговоры. Страны Запада и Украина раскритиковали президента Бразилии за предыдущие заявления. В частности, он призывал Украину отказаться от Крыма и признать российскую принадлежность полуострова, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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