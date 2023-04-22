Президент Бразилии заявил, что знает, как решить украинский конфликт

Бразильский президент Лула да Силва не хочет занимать ничью сторону в украинском конфликте. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Португалии. Он считает, что существует третья альтернатива, которая приведет Россию и Украину к миру.
«Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира», — заявил Лула да Силва, его цитирует Reuters. Президент Бразилии уверен, что Россия и Украина должны начать переговоры.
Страны Запада и Украина раскритиковали президента Бразилии за предыдущие заявления. В частности, он призывал Украину отказаться от Крыма и признать российскую принадлежность полуострова, передает «Национальная служба новостей».
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