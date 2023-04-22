Женщина, ожидающая ребенка, подверглась нападению агрессивного водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе водитель Land Cruiser Prado разбил стекло машины Mitsubishi Colt и начал избивать беременную женщину. Инцидент произошел из-за конфликта на дороге, который случился ранее, утверждает родственник пострадавшей.

«Мужчина-водитель сначала подрезал при перестроении авто девушки, а затем стал показывать ей средний палец. Когда водители остановились, мужчина подошел к авто, разбил стекло и начал избивать беременную девушку», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на родственника женщины. Инцидент произошел на Орджоникидзе, 16.

Пострадавшая находится на девятом месяце беременности. Сейчас она лежит в Уральском научно-исследовательский институте охраны материнства и младенчества, поскольку существует угроза преждевременных родов после данного конфликта.

В городской полиции URA.RU подтвердили факт случившегося. «Проверку проводит отдел полиции №15. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшая сторона боится, что дело может закончиться лишь минимальным штрафом. «Речь не идет о компенсации, мы хотим наказать этого бойца по полной», — заявил родственник девушки. Он добавил, что мужчина уже два дня пытается договориться и решить конфликт мирным путем.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге водитель иномарки напал на инвалида-колясочника, который просил деньги. По словам очевидца, водитель сначала плюнул в мужчину, а потом накинулся на него.

Избиение произошло на Орджоникидзе, 19 Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Мужчина разбил стекло машины и стал бить девушку Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»