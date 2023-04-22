Австрийский экономист Фельбермайер призвал лишить россиян всех западных лекарств

23 апреля 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Экономист Фельбермайер увидел слабость в санкциях Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад мог бы эффективнее оказывать давление на Россию, если бы внес продукты фармацевтики и лекарства в санкционные списки. Такое заявление сделал директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. По его мнению, принятые сейчас меры недостаточны. «Это политическое решение. Мы исключили из санкционного режима большие группы товаров. Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства. Можно, конечно, аргументировать, что необходимо было сделать исключение для медицинских продуктов по гуманитарным соображениям. Но, согласитесь, политическое давление на Кремль было бы сильнее, если бы граждане России в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского», — заявил Фельбермайер в интервью для журнала Spiegel . Экономист также объяснил, что Россия все равно смогла справиться с большинством проблем и найти альтернативные способы для получения необходимых ей товаров. При этом многие страны и компании отказались присоединяться к санкциям. Среди них и партнер Европейского Союза — Турция. «Оказалось, что таким жестким, как было заявлено, санкционный режим не стал. В нем слишком много лазеек», — подытожил Фельбермайер. Иностранные производители стали уходить с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, создавая аналоги лекарств. Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начнут производить 90% импортных лекарств, которые закупались у других стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад мог бы эффективнее оказывать давление на Россию, если бы внес продукты фармацевтики и лекарства в санкционные списки. Такое заявление сделал директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. По его мнению, принятые сейчас меры недостаточны. «Это политическое решение. Мы исключили из санкционного режима большие группы товаров. Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства. Можно, конечно, аргументировать, что необходимо было сделать исключение для медицинских продуктов по гуманитарным соображениям. Но, согласитесь, политическое давление на Кремль было бы сильнее, если бы граждане России в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского», — заявил Фельбермайер в интервью для журнала Spiegel. Экономист также объяснил, что Россия все равно смогла справиться с большинством проблем и найти альтернативные способы для получения необходимых ей товаров. При этом многие страны и компании отказались присоединяться к санкциям. Среди них и партнер Европейского Союза — Турция. «Оказалось, что таким жестким, как было заявлено, санкционный режим не стал. В нем слишком много лазеек», — подытожил Фельбермайер. Иностранные производители стали уходить с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, создавая аналоги лекарств. Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начнут производить 90% импортных лекарств, которые закупались у других стран.