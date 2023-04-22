22 апреля 2023

Der Spiegel: большое количество солдат ВСУ ранено или убито в Бахмуте

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Der Spiegel сообщает о крупных потерях украинской армии в Бахмуте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия несет большие потери в Бахмуте (Артемовске). ВСУ терпят множество неудач на этом участке, несмотря на попытки продвигаться вперед. При борьбе за город погибло большое количество украинских солдат, сообщает Der Spiegel.

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«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — написал журналист Экхард Кляйн в своем материале для Der Spiegel. Он сообщил, что ситуация в Бахмуте для украинских солдат ухудшилась в последние два дня.

В Бахмуте наблюдается наиболее напряженная обстановка в зоне СВО. Бои за город ведутся уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть населенного пункта. Бои ведутся в центральных кварталах. Минобороны России сообщило об освобождении трех кварталов в западной части города, передает «Национальная служба новостей».

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Украинская армия несет большие потери в Бахмуте (Артемовске). ВСУ терпят множество неудач на этом участке, несмотря на попытки продвигаться вперед. При борьбе за город погибло большое количество украинских солдат, сообщает Der Spiegel. «Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — написал журналист Экхард Кляйн в своем материале для Der Spiegel. Он сообщил, что ситуация в Бахмуте для украинских солдат ухудшилась в последние два дня. В Бахмуте наблюдается наиболее напряженная обстановка в зоне СВО. Бои за город ведутся уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть населенного пункта. Бои ведутся в центральных кварталах. Минобороны России сообщило об освобождении трех кварталов в западной части города, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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