Бойцы из зоны СВО поблагодарили жителей ЯНАО за помощь. Видео

23 апреля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Собранные на марафоне средства направят на покупку коптеров и тепловизоров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». Об этом сообщается в официальном telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «От лица участников СВО хотим поблагодарить северян, жителей Нового Уренгоя, за вашу поддержку в это не простое для всех время. Сейчас ваша помощь нам очень важна. Спасибо, что вы с нами», — передают слова бойцов в сообщении. На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры. Для солдат эти новейшие технические средства, как глаза и уши. Без них ведение боевых действий в современных условиях невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что 1 мая на площадке школы №17 в Новом Уренгое (ЯНАО) планируется проведение благотворительного марафона в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.

Военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». Об этом сообщается в официальном telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «От лица участников СВО хотим поблагодарить северян, жителей Нового Уренгоя, за вашу поддержку в это не простое для всех время. Сейчас ваша помощь нам очень важна. Спасибо, что вы с нами», — передают слова бойцов в сообщении. На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры. Для солдат эти новейшие технические средства, как глаза и уши. Без них ведение боевых действий в современных условиях невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что 1 мая на площадке школы №17 в Новом Уренгое (ЯНАО) планируется проведение благотворительного марафона в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.