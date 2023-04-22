22 апреля 2023
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20 апреля 2023

Бойцы из зоны СВО поблагодарили жителей ЯНАО за помощь. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
Собранные на марафоне средства направят на покупку коптеров и тепловизоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». Об этом сообщается в официальном telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов».

«От лица участников СВО хотим поблагодарить северян, жителей Нового Уренгоя, за вашу поддержку в это не простое для всех время. Сейчас ваша помощь нам очень важна. Спасибо, что вы с нами», — передают слова бойцов в сообщении.

На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры. Для солдат эти новейшие технические средства, как глаза и уши. Без них ведение боевых действий в современных условиях невозможно.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 мая на площадке школы №17 в Новом Уренгое (ЯНАО) планируется проведение благотворительного марафона в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.

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Военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». Об этом сообщается в официальном telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «От лица участников СВО хотим поблагодарить северян, жителей Нового Уренгоя, за вашу поддержку в это не простое для всех время. Сейчас ваша помощь нам очень важна. Спасибо, что вы с нами», — передают слова бойцов в сообщении. На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры. Для солдат эти новейшие технические средства, как глаза и уши. Без них ведение боевых действий в современных условиях невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что 1 мая на площадке школы №17 в Новом Уренгое (ЯНАО) планируется проведение благотворительного марафона в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.
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