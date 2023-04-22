22 апреля 2023
21 апреля 2023

Житель Магнитогорска выкинул знакомую из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Женщина получила перелом поясницы при падении со второго этажа Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель выбросил из окна многоэтажки знакомую. Пострадавшая получила травмы, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Женщина 1991 года рождения была 22 апреля доставлена в травмпункт с компрессионным переломом поясничного отдела. Травму она получила в результате падения из окна квартиры на втором этаже, откуда ее сбросил мужчина 1999 года рождения», — рассказал URA.RU источник.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на улице Красноармейской, где компания распивала спиртное. Подозреваемый, который ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище, водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Погибшей было 52 года.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель выбросил из окна многоэтажки знакомую. Пострадавшая получила травмы, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Женщина 1991 года рождения была 22 апреля доставлена в травмпункт с компрессионным переломом поясничного отдела. Травму она получила в результате падения из окна квартиры на втором этаже, откуда ее сбросил мужчина 1999 года рождения», — рассказал URA.RU источник. Уточняется, что инцидент произошел в квартире на улице Красноармейской, где компания распивала спиртное. Подозреваемый, который ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище, водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит. Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Погибшей было 52 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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