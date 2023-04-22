Житель Магнитогорска выкинул знакомую из окна многоэтажки

23 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Женщина получила перелом поясницы при падении со второго этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель выбросил из окна многоэтажки знакомую. Пострадавшая получила травмы, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Женщина 1991 года рождения была 22 апреля доставлена в травмпункт с компрессионным переломом поясничного отдела. Травму она получила в результате падения из окна квартиры на втором этаже, откуда ее сбросил мужчина 1999 года рождения», — рассказал URA.RU источник. Уточняется, что инцидент произошел в квартире на улице Красноармейской, где компания распивала спиртное. Подозреваемый, который ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище, водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит. Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Погибшей было 52 года.

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель выбросил из окна многоэтажки знакомую. Пострадавшая получила травмы, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Женщина 1991 года рождения была 22 апреля доставлена в травмпункт с компрессионным переломом поясничного отдела. Травму она получила в результате падения из окна квартиры на втором этаже, откуда ее сбросил мужчина 1999 года рождения», — рассказал URA.RU источник. Уточняется, что инцидент произошел в квартире на улице Красноармейской, где компания распивала спиртное. Подозреваемый, который ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище, водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит. Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Погибшей было 52 года.