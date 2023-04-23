Военный аналитик назвал истинные цели НАТО по сокрушению России

Военный аналитик Джерелиевский: Запад планирует исчерпать ресурсы РФ во время восстановления Украины

24 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

России невыгодно идти в активное наступление, сказал Борис Джерелиевский (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад планирует, чтобы историческая территория Юго-Западной Руси досталась России в состоянии выжженной земли, и ее восстановление стало непосильным для российской экономики. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Есть важный момент, что на линии соприкосновения, где мы находимся более полугода, грубо говоря, не осталось ни одного живого места. Там разрушена инфраструктура, дома. Население в основном эвакуировано. Пустая, выжженная земля. Дело в том, что задача Запада состоит в том, чтобы мы смогли занять исторические земли Юго-Западной Руси именно в таком состоянии. Чтобы последующее восстановление оказалось для нас непосильным бременем, которое бы разорвало бы наш бюджет и легло такой тяжестью, что мы должны бы были сократить массу других программ. Нам это не нужно», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, для РФ нет необходимости переходить в наступление. «Мы стоим достаточно в крепких позициях. У нас оборудованы наши линии обороны. Не только в Бахмуте (Артемовске), но и Авдеевке, Сватовском участке, Угледаре идет продвижение. Оно не быстрое, но как только мы выдвигаемся на новые рубежи, тут же укрепляемся. Выравнивается фронт, подтягиваются войска, создаются оборонительные районы. Мы находимся в активной обороне. У нас достаточно хорошо налажена логистика на этих рубежах, не нужно выстраивать новые пути снабжения, создавать новые склады. Гораздо выгоднее, оставаясь на местах, уничтожать формирования ВСУ. Если все будет продолжаться, как сейчас, в какой-то момент у них закончится живая сила», — объяснил военный аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад планирует, чтобы историческая территория Юго-Западной Руси досталась России в состоянии выжженной земли, и ее восстановление стало непосильным для российской экономики. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Есть важный момент, что на линии соприкосновения, где мы находимся более полугода, грубо говоря, не осталось ни одного живого места. Там разрушена инфраструктура, дома. Население в основном эвакуировано. Пустая, выжженная земля. Дело в том, что задача Запада состоит в том, чтобы мы смогли занять исторические земли Юго-Западной Руси именно в таком состоянии. Чтобы последующее восстановление оказалось для нас непосильным бременем, которое бы разорвало бы наш бюджет и легло такой тяжестью, что мы должны бы были сократить массу других программ. Нам это не нужно», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, для РФ нет необходимости переходить в наступление. «Мы стоим достаточно в крепких позициях. У нас оборудованы наши линии обороны. Не только в Бахмуте (Артемовске), но и Авдеевке, Сватовском участке, Угледаре идет продвижение. Оно не быстрое, но как только мы выдвигаемся на новые рубежи, тут же укрепляемся. Выравнивается фронт, подтягиваются войска, создаются оборонительные районы. Мы находимся в активной обороне. У нас достаточно хорошо налажена логистика на этих рубежах, не нужно выстраивать новые пути снабжения, создавать новые склады. Гораздо выгоднее, оставаясь на местах, уничтожать формирования ВСУ. Если все будет продолжаться, как сейчас, в какой-то момент у них закончится живая сила», — объяснил военный аналитик.