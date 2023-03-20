Полковник запаса раскрыл, когда Россия применит гиперзвуковое оружие на СВО

Полковник запаса: Россия применит гиперзвуковое оружие, если на страну пойдут танки Leopard

20 марта 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковое оружие Россия применит в случае угрозы национальной безопасности, считает Юрий Чмутин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гиперзвуковое оружие, типа таких ракет, как «Кинжал», «Циркон», Россия может начать применять в случае угрозы национальной безопасности страны, например, массового выхода немецких танков Leopard. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «У нас нет задачи превосходить противника в гонке вооружений, в разработке новых каких-то видов техники. У нас задача — национальная безопасность. Мы ее достигаем достаточно успешно. Если будет нашей национальной безопасности грозить, например, массово пойдут танки Leopard. Я убежден, что командование примет решение на подходе, еще до распределения действующей части, ВСУ будут уничтожаться на пунктах их перемещения, на железнодорожных станциях. Это могут выполнить сегодня, и они для этого предназначены, гиперзвуковое оружие в виде наших „Кинжалов“, „Цирконов“, „Калибров“ (сверхзвуковое, — прим.URA.RU)», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что гиперзвуковое оружие ВС РФ могут применять прямо с территории России. «Это вооружение, которое имеет достаточную маневренность, скрытность и разрушительный эффект. Дальность практически 1000 км — это достаточно большая глубина. Наносим ее за счет нашей авиации и практически с территории нашей страны, с России», — подчеркнул Чмутин. Собеседник агентства добавил, что только с помощью гиперзвукового оружия можно попадать в тыл противника. «Нет еще средств, ни у нас, ни у них, кроме гиперзвуковых и крылатых ракет, которые могли бы разрушать в тылу и в глубине инфраструктурные объекты. Такие, как теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, железнодорожные мосты, подъездные пути, личный состав техники, логистика, пункты дислокации, управления, обучения», — перечислил он. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что США проигрывает России в производстве гиперзвукового оружия и систем ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны). По словам президента РФ Владимира Путина, в ходе СВО Россия практически не применяет эти ракеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гиперзвуковое оружие, типа таких ракет, как «Кинжал», «Циркон», Россия может начать применять в случае угрозы национальной безопасности страны, например, массового выхода немецких танков Leopard. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «У нас нет задачи превосходить противника в гонке вооружений, в разработке новых каких-то видов техники. У нас задача — национальная безопасность. Мы ее достигаем достаточно успешно. Если будет нашей национальной безопасности грозить, например, массово пойдут танки Leopard. Я убежден, что командование примет решение на подходе, еще до распределения действующей части, ВСУ будут уничтожаться на пунктах их перемещения, на железнодорожных станциях. Это могут выполнить сегодня, и они для этого предназначены, гиперзвуковое оружие в виде наших „Кинжалов“, „Цирконов“, „Калибров“ (сверхзвуковое, — прим.URA.RU)», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что гиперзвуковое оружие ВС РФ могут применять прямо с территории России. «Это вооружение, которое имеет достаточную маневренность, скрытность и разрушительный эффект. Дальность практически 1000 км — это достаточно большая глубина. Наносим ее за счет нашей авиации и практически с территории нашей страны, с России», — подчеркнул Чмутин. Собеседник агентства добавил, что только с помощью гиперзвукового оружия можно попадать в тыл противника. «Нет еще средств, ни у нас, ни у них, кроме гиперзвуковых и крылатых ракет, которые могли бы разрушать в тылу и в глубине инфраструктурные объекты. Такие, как теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, железнодорожные мосты, подъездные пути, личный состав техники, логистика, пункты дислокации, управления, обучения», — перечислил он. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что США проигрывает России в производстве гиперзвукового оружия и систем ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны). По словам президента РФ Владимира Путина, в ходе СВО Россия практически не применяет эти ракеты.