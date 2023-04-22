22 апреля 2023
21 апреля 2023

В ЯНАО прокуратура проверит коммунальщиков после падения глыбы льда на женщину

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ЖКХ. Сосульки. Снег на крыше. Челябинск, снег, зима, жкх, сосульки на трубе
В результате ЧП никто не пострадал Фото:

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ после появления в СМИ информации о падении снега на женщину с крыши жилого дома. По информации ведомства, размещенной в официальном telegram-канале, вред здоровью прохожей не причинен.

«Прокуратура г. Салехарда по поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа организовала проверку по публикации в СМИ о падении на прохожих снега с крыши многоквартирного дома. В результате вред здоровью граждан не причинен. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие произошло 20 апреля. На жительницу Салехарда, проходящую мимо многоквартирного жилого дома по адресу улица Чебынина дом 14, с крыши упал снег. После проверки данного инцидента при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) комиссия, в состав которой вошли специалисты городского управления ЖКК, депутаты и общественники, проверила качество уборки крыш жилых домов от сосулек и снега. На крыше дома на ул. Почтовая, 5 замечены сосульки, информацию об этом передали в управляющую компанию.

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Прокуратура Салехарда (ЯНАО) организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ после появления в СМИ информации о падении снега на женщину с крыши жилого дома. По информации ведомства, размещенной в официальном telegram-канале, вред здоровью прохожей не причинен. «Прокуратура г. Салехарда по поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа организовала проверку по публикации в СМИ о падении на прохожих снега с крыши многоквартирного дома. В результате вред здоровью граждан не причинен. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении. Уточняется, что происшествие произошло 20 апреля. На жительницу Салехарда, проходящую мимо многоквартирного жилого дома по адресу улица Чебынина дом 14, с крыши упал снег. После проверки данного инцидента при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) комиссия, в состав которой вошли специалисты городского управления ЖКК, депутаты и общественники, проверила качество уборки крыш жилых домов от сосулек и снега. На крыше дома на ул. Почтовая, 5 замечены сосульки, информацию об этом передали в управляющую компанию.
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