МО РФ: российские войска взяли три квартала в Артемовске

Российские силы освободили три квартала в западной части Бахмута (Артемовска). Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.
«На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск», — заявили в ведомстве. Сводка опубликована в официальном
Решающую роль в освобождении Бахмута играют бойцы ЧВК «Вагнер». 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил на здание администрации российский флаг. Сейчас российские силы освобождают западную часть города.
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