МО РФ: российские войска взяли три квартала в Артемовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность, сбойка
Российские силы освободили три квартала на западе Бахмута, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы освободили три квартала в западной части Бахмута (Артемовска). Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск», — заявили в ведомстве. Сводка опубликована в официальном telegram-канале Минобороны.

Решающую роль в освобождении Бахмута играют бойцы ЧВК «Вагнер». 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил на здание администрации российский флаг. Сейчас российские силы освобождают западную часть города.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы освободили три квартала в западной части Бахмута (Артемовска). Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск», — заявили в ведомстве. Сводка опубликована в официальном telegram-канале Минобороны. Решающую роль в освобождении Бахмута играют бойцы ЧВК «Вагнер». 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил на здание администрации российский флаг. Сейчас российские силы освобождают западную часть города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...