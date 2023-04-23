Baza сообщила о «странных» взрывах во Владимирской области

23 апреля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Во Владимирской области заметили «странный» взрыв Фото: Денис Моргунов © URA.RU В лесополосе Владимирской области очевидцы заметили «странный взрыв». По прибытию сотрудники полиции обнаружили три воронки. «Странный взрыв во Владимирской области. <…> Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера», — пишет telegram-канал Baza . Они отмечают, что их диаметр и глубина варьируется от пяти до 2,5 метров. Также на месте полиция обнаружила металлические осколки и человеческие следы. URA.RU пыталось связаться с УМВД по Владимирской области для уточнения информации. Комментарий получить не удалось. Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области. Тогда был задержан местный житель.

В лесополосе Владимирской области очевидцы заметили «странный взрыв». По прибытию сотрудники полиции обнаружили три воронки. «Странный взрыв во Владимирской области. <…> Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера», — пишет telegram-канал Baza. Они отмечают, что их диаметр и глубина варьируется от пяти до 2,5 метров. Также на месте полиция обнаружила металлические осколки и человеческие следы. URA.RU пыталось связаться с УМВД по Владимирской области для уточнения информации. Комментарий получить не удалось. Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области. Тогда был задержан местный житель.