Baza сообщила о «странных» взрывах во Владимирской области

В лесополосе Владимирской области очевидцы заметили «странный взрыв». По прибытию сотрудники полиции обнаружили три воронки.
«Странный взрыв во Владимирской области. <…> Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера», — пишет telegram-канал Baza. Они отмечают, что их диаметр и глубина варьируется от пяти до 2,5 метров. Также на месте полиция обнаружила металлические осколки и человеческие следы.
URA.RU пыталось связаться с УМВД по Владимирской области для уточнения информации. Комментарий получить не удалось.
Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области. Тогда был задержан местный житель.
В лесополосе Владимирской области очевидцы заметили «странный взрыв». По прибытию сотрудники полиции обнаружили три воронки. «Странный взрыв во Владимирской области. <…> Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера», — пишет telegram-канал Baza. Они отмечают, что их диаметр и глубина варьируется от пяти до 2,5 метров. Также на месте полиция обнаружила металлические осколки и человеческие следы. URA.RU пыталось связаться с УМВД по Владимирской области для уточнения информации. Комментарий получить не удалось. Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области. Тогда был задержан местный житель.