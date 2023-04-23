Baza сообщила о «странных» взрывах во Владимирской области

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Во Владимирской области заметили «странный» взрыв Фото:

В лесополосе Владимирской области очевидцы заметили «странный взрыв». По прибытию сотрудники полиции обнаружили три воронки.

«Странный взрыв во Владимирской области. <…> Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера», — пишет telegram-канал Baza. Они отмечают, что их диаметр и глубина варьируется от пяти до 2,5 метров. Также на месте полиция обнаружила металлические осколки и человеческие следы.

URA.RU пыталось связаться с УМВД по Владимирской области для уточнения информации. Комментарий получить не удалось.

Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области. Тогда был задержан местный житель.

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В лесополосе Владимирской области очевидцы заметили «странный взрыв». По прибытию сотрудники полиции обнаружили три воронки. «Странный взрыв во Владимирской области. <…> Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера», — пишет telegram-канал Baza. Они отмечают, что их диаметр и глубина варьируется от пяти до 2,5 метров. Также на месте полиция обнаружила металлические осколки и человеческие следы. URA.RU пыталось связаться с УМВД по Владимирской области для уточнения информации. Комментарий получить не удалось. Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области. Тогда был задержан местный житель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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