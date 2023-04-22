В Челябинске частично ограничат движение на важной магистрали

23 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Ремонт дорог начнется в ночь на 24 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске частично ограничат движение на Свердловском тракте в рамках ремонта на важном для автомобилистов участке, в сторону выезда из города в Екатеринбург. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города Челябинска. «В ночь на 24 апреля 2023 года начинается ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону выезда из города). В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — рассказали в комитете. Уточняется, что в рамках ремонта будет выполнена срезка старого и укладка нового асфальта, нанесена дорожная разметка. Автовладельцев просят обратить внимание на временные дорожные знаки. Ранее мэрия Челябинска опубликовала график ямочного ремонта дорог. Ожидается, что в апреле восстановят 130 участков.

В Челябинске частично ограничат движение на Свердловском тракте в рамках ремонта на важном для автомобилистов участке, в сторону выезда из города в Екатеринбург. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города Челябинска. «В ночь на 24 апреля 2023 года начинается ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону выезда из города). В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — рассказали в комитете. Уточняется, что в рамках ремонта будет выполнена срезка старого и укладка нового асфальта, нанесена дорожная разметка. Автовладельцев просят обратить внимание на временные дорожные знаки. Ранее мэрия Челябинска опубликовала график ямочного ремонта дорог. Ожидается, что в апреле восстановят 130 участков.