22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Челябинске частично ограничат движение на важной магистрали

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Глава города Евгений Тефтелев проверяет ход весенней уборки города. Челябинск, дорожные знаки, ремонт дороги
Ремонт дорог начнется в ночь на 24 апреля Фото:

В Челябинске частично ограничат движение на Свердловском тракте в рамках ремонта на важном для автомобилистов участке, в сторону выезда из города в Екатеринбург. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города Челябинска.

«В ночь на 24 апреля 2023 года начинается ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону выезда из города). В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — рассказали в комитете.

Уточняется, что в рамках ремонта будет выполнена срезка старого и укладка нового асфальта, нанесена дорожная разметка. Автовладельцев просят обратить внимание на временные дорожные знаки.

Ранее мэрия Челябинска опубликовала график ямочного ремонта дорог. Ожидается, что в апреле восстановят 130 участков.

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В Челябинске частично ограничат движение на Свердловском тракте в рамках ремонта на важном для автомобилистов участке, в сторону выезда из города в Екатеринбург. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города Челябинска. «В ночь на 24 апреля 2023 года начинается ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону выезда из города). В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — рассказали в комитете. Уточняется, что в рамках ремонта будет выполнена срезка старого и укладка нового асфальта, нанесена дорожная разметка. Автовладельцев просят обратить внимание на временные дорожные знаки. Ранее мэрия Челябинска опубликовала график ямочного ремонта дорог. Ожидается, что в апреле восстановят 130 участков.
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