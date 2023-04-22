В Челябинске частично ограничат движение на важной магистрали

В Челябинске частично ограничат движение на Свердловском тракте в рамках ремонта на важном для автомобилистов участке, в сторону выезда из города в Екатеринбург. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города Челябинска.
«В ночь на 24 апреля 2023 года начинается ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону выезда из города). В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — рассказали в комитете.
Уточняется, что в рамках ремонта будет выполнена срезка старого и укладка нового асфальта, нанесена дорожная разметка. Автовладельцев просят обратить внимание на временные дорожные знаки.
Ранее мэрия Челябинска опубликовала график ямочного ремонта дорог. Ожидается, что в апреле восстановят 130 участков.
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