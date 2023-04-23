Mash: сотрудников Wildberries заставили раздеться для досмотра перед сменой

Сотрудников маркетплейса Wildberries перед сменой заставляют раздеваться до нижнего белья, чтобы пройти досмотр. Таким образом, компания борется с ворами.
«По правилам Wildberries перед работой сотрудники должны пройти досмотр. Для этого они раздеваются до белья и отдают вещи проверяющим», — пишет telegram-канал Mash.
Весь процесс снимается на камеры. По другой версии, работники раздеваются в конце смены, чтобы доказать, что ничего не прихватили с собой.
Официальных комментариев от представителей маркетплейса не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Wildberries. Ответ на момент публикации не получен.
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