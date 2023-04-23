Mash: сотрудников Wildberries заставили раздеться для досмотра перед сменой

23 апреля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники WB, раздеваясь, проходят досмотр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудников маркетплейса Wildberries перед сменой заставляют раздеваться до нижнего белья, чтобы пройти досмотр. Таким образом, компания борется с ворами. «По правилам Wildberries перед работой сотрудники должны пройти досмотр. Для этого они раздеваются до белья и отдают вещи проверяющим», — пишет telegram-канал Mash. Весь процесс снимается на камеры. По другой версии, работники раздеваются в конце смены, чтобы доказать, что ничего не прихватили с собой. Официальных комментариев от представителей маркетплейса не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Wildberries. Ответ на момент публикации не получен.

Сотрудников маркетплейса Wildberries перед сменой заставляют раздеваться до нижнего белья, чтобы пройти досмотр. Таким образом, компания борется с ворами. «По правилам Wildberries перед работой сотрудники должны пройти досмотр. Для этого они раздеваются до белья и отдают вещи проверяющим», — пишет telegram-канал Mash. Весь процесс снимается на камеры. По другой версии, работники раздеваются в конце смены, чтобы доказать, что ничего не прихватили с собой. Официальных комментариев от представителей маркетплейса не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Wildberries. Ответ на момент публикации не получен.