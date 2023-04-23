На базу ВВС США прибыли первые украинские пилоты для обучения на F-16

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Украинским пилотам не хватит опыта для управления истребителями F-16, заявил Дэн Хемптон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два украинских пилота прибыли на базу ВВС США в Аризоне, чтобы американские военные могли оценить их профессиональные навыки. Об этом рассказал пилот американской авиации Дэн Хемптон.

«Двое украинских пилотов находятся в Аризоне для оценки их навыков. <…> Для того, чтобы истребители F-16 принесли пользу ВВС Украины, украинским пилотам придется использовать подходы военных из НАТО», — подчеркнул Дэн Хемптон в интервью украинскому изданию «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

Американский пилот подчеркнул, что истребители F-16 могли бы изменить ход конфликта между Россией и Украиной, но украинским пилотам не хватает опыта для использования полного потенциала истребителей. По словам эксперта, если американский пилот в среднем летает по 200 часов в год, то украинские — по 50 часов.

Ранее Хемптон заявил, что Киеву следует нанять американских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями F-16. Он подчеркивал, что ВСУ не хватит опыта для управления воздушной техникой.

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Два украинских пилота прибыли на базу ВВС США в Аризоне, чтобы американские военные могли оценить их профессиональные навыки. Об этом рассказал пилот американской авиации Дэн Хемптон. «Двое украинских пилотов находятся в Аризоне для оценки их навыков. <…> Для того, чтобы истребители F-16 принесли пользу ВВС Украины, украинским пилотам придется использовать подходы военных из НАТО», — подчеркнул Дэн Хемптон в интервью украинскому изданию «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Американский пилот подчеркнул, что истребители F-16 могли бы изменить ход конфликта между Россией и Украиной, но украинским пилотам не хватает опыта для использования полного потенциала истребителей. По словам эксперта, если американский пилот в среднем летает по 200 часов в год, то украинские — по 50 часов. Ранее Хемптон заявил, что Киеву следует нанять американских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями F-16. Он подчеркивал, что ВСУ не хватит опыта для управления воздушной техникой.
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