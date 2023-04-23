23 апреля 2023

RT: итальянцы закупили медицинское оборудование для жителей Мариуполя

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Из Италии в Мариуполь доставили медоборудование Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Итальянцы приобрели акушерское медицинское оборудование для жителей Мариуполя (ДНР). В городскую больницу №2 его передали участники Русской гуманитарной миссии.

«Жители Италии закупили для проживающих в Мариуполе людей медицинское оборудование и передали его в местную горбольницу. Было доставлено более 2,5 тысяч тонн гуманитарной помощи», — передает слова директора организации Сергея Шевчука RT. Помощь оказало общество «Помогите спасти детей», основателем которого является Эннио Бордато, сообщил военкор издания Валентин Горшенин.

Среди переданного оборудования имеются системы для измерения билирубина и инфузоматы, которые дозированно подают лекарства. Представители больницы назвали помощь «неоценимой».

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент Владимир Путин сообщил, что основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее сообщалось, что в Германии собирают гуманитарную помощь для новых регионов России. Груз доставят в Крым.

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Итальянцы приобрели акушерское медицинское оборудование для жителей Мариуполя (ДНР). В городскую больницу №2 его передали участники Русской гуманитарной миссии. «Жители Италии закупили для проживающих в Мариуполе людей медицинское оборудование и передали его в местную горбольницу. Было доставлено более 2,5 тысяч тонн гуманитарной помощи», — передает слова директора организации Сергея Шевчука RT. Помощь оказало общество «Помогите спасти детей», основателем которого является Эннио Бордато, сообщил военкор издания Валентин Горшенин. Среди переданного оборудования имеются системы для измерения билирубина и инфузоматы, которые дозированно подают лекарства. Представители больницы назвали помощь «неоценимой». Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент Владимир Путин сообщил, что основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее сообщалось, что в Германии собирают гуманитарную помощь для новых регионов России. Груз доставят в Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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