«Известия» выяснили, в чем заключается весеннее контрнаступление ВСУ

Боец ВС РФ: контрнаступление ВСУ пока ограничивается изменениями в составе подразделений

24 апреля 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

ВСУ сменили состав подразделений, но к успеху это не привело, считает боец ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит безуспешно, они лишь изменили составы своих подразделений. Об этом заявил один из российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. «Так называемое контрнаступление у них не получается. Они просто поменяли численный и качественный состав своих подразделений», — передает слова российского военнослужащего газета «Известия». Российские военнослужащие считают, что на линии боевого соприкосновения в ЛНР противник стал активнее пытаться провести контратаки. Подразделения ВСУ начали агрессивнее идти в бой, однако к успеху это не приводит, добавил российский военнослужащий. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит безуспешно, они лишь изменили составы своих подразделений. Об этом заявил один из российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. «Так называемое контрнаступление у них не получается. Они просто поменяли численный и качественный состав своих подразделений», — передает слова российского военнослужащего газета «Известия». Российские военнослужащие считают, что на линии боевого соприкосновения в ЛНР противник стал активнее пытаться провести контратаки. Подразделения ВСУ начали агрессивнее идти в бой, однако к успеху это не приводит, добавил российский военнослужащий. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.