«Известия» выяснили, в чем заключается весеннее контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит безуспешно, они лишь изменили составы своих подразделений. Об этом заявил один из российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.
«Так называемое контрнаступление у них не получается. Они просто поменяли численный и качественный состав своих подразделений», — передает слова российского военнослужащего газета «Известия».
Российские военнослужащие считают, что на линии боевого соприкосновения в ЛНР противник стал активнее пытаться провести контратаки. Подразделения ВСУ начали агрессивнее идти в бой, однако к успеху это не приводит, добавил российский военнослужащий.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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