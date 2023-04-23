23 апреля 2023

«Известия» выяснили, в чем заключается весеннее контрнаступление ВСУ

Боец ВС РФ: контрнаступление ВСУ пока ограничивается изменениями в составе подразделений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ сменили состав подразделений, но к успеху это не привело, считает боец ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит безуспешно, они лишь изменили составы своих подразделений. Об этом заявил один из российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

«Так называемое контрнаступление у них не получается. Они просто поменяли численный и качественный состав своих подразделений», — передает слова российского военнослужащего газета «Известия».

Российские военнослужащие считают, что на линии боевого соприкосновения в ЛНР противник стал активнее пытаться провести контратаки. Подразделения ВСУ начали агрессивнее идти в бой, однако к успеху это не приводит, добавил российский военнослужащий.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит безуспешно, они лишь изменили составы своих подразделений. Об этом заявил один из российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. «Так называемое контрнаступление у них не получается. Они просто поменяли численный и качественный состав своих подразделений», — передает слова российского военнослужащего газета «Известия». Российские военнослужащие считают, что на линии боевого соприкосновения в ЛНР противник стал активнее пытаться провести контратаки. Подразделения ВСУ начали агрессивнее идти в бой, однако к успеху это не приводит, добавил российский военнослужащий. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...