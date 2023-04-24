Юрист рассказала, как законно увеличить пенсию

Юрист Кузнецова: работающие и неработающие пенсионеры могут сделать перерасчет пенсии

24 апреля 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Юрист Елена Кузнецова посоветовала отказаться от пенсии на время, если позволяет зарплата Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работающие и неработающие пенсионеры в России могут повысить получаемую пенсию. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она назвала ряд оснований, по которым можно сделать перерасчет пенсии. «Многие продолжают работать и после выхода на пенсию. В этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учетом которых производится перерасчет размера страховой пенсии», — рассказала Елена Кузнецова журналисту издания Life. Пенсионер может работать в условиях, которые позволят претендовать на повышенную пенсию. К таким условиям относятся работа на Крайнем Севере или в селах. Если пенсионеру не хватает стажа, то он будет получать социальную пенсию. Но в этом случае пенсионный возраст наступит на пять лет позже. В этой ситуации в счет пенсии можно перечислить добровольные страховые взносы и тем самым купить часть стажа (не более половины). Работающий пенсионер может отказаться от пенсионных выплат на некоторое время. Это выгодно, если он получает хорошую зарплату. За время, когда он не будет получать пенсию, она будет пересчитана в повышенном размере благодаря коэффициентам. В России на ряд льгот могут претендовать не только пенсионеры, но и предпенсионеры. Предпенсионный возраст наступает за пять лет до пенсионного. Этот статус позволяет человеку получать дополнительные дни отпуска и отменяет некоторые налоги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работающие и неработающие пенсионеры в России могут повысить получаемую пенсию. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она назвала ряд оснований, по которым можно сделать перерасчет пенсии. «Многие продолжают работать и после выхода на пенсию. В этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учетом которых производится перерасчет размера страховой пенсии», — рассказала Елена Кузнецова журналисту издания Life. Пенсионер может работать в условиях, которые позволят претендовать на повышенную пенсию. К таким условиям относятся работа на Крайнем Севере или в селах. Если пенсионеру не хватает стажа, то он будет получать социальную пенсию. Но в этом случае пенсионный возраст наступит на пять лет позже. В этой ситуации в счет пенсии можно перечислить добровольные страховые взносы и тем самым купить часть стажа (не более половины). Работающий пенсионер может отказаться от пенсионных выплат на некоторое время. Это выгодно, если он получает хорошую зарплату. За время, когда он не будет получать пенсию, она будет пересчитана в повышенном размере благодаря коэффициентам. В России на ряд льгот могут претендовать не только пенсионеры, но и предпенсионеры. Предпенсионный возраст наступает за пять лет до пенсионного. Этот статус позволяет человеку получать дополнительные дни отпуска и отменяет некоторые налоги.