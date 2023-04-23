Власти Кургана с шестой попытки нашли инвестора на жилую застройку

В Кургане застроят 13-й микрорайон Заозерного за 118 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания ООО «Специализированный застройщик Кристалл» займется строительством жилых домов в 13-м микрорайоне Заозерного. Стоимость контракта более 118 миллионов рублей. Найти подрядчика местным властям удалось с шестой попытки. Информация об этом размещена на сайте торгов.

«Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 13 микрорайоне в городе Кургане. Сведения о победителе (единственном участнике). ООО „Специализированный застройщик Кристалл“. Предложение о цене: 118 198 000 рублей», — говорится в документе.

Согласно договору, многоэтажная жилая застройка должна составить не менее 85% жилых помещений. Количество этажей от девяти и выше. Застройка среднеэтажными жилыми домами — не менее 80%. Также подрядчику необходимо будет установить и оборудовать детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха граждан.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится новый жилой комплекс из трех многоэтажек. Его построят в микрорайоне Рябково. Площадь застройки составит более двух гектаров. Также сообщалось, что курганские власти не смогли найти инвесторов для строительства новой «Рублевки». Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.