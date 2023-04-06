В ХМАО Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский

06 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал компании-авиаперевозчика. «С 6 апреля начинаем выполнять рейсы из Екатеринбурга в Советский два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути — один час 50 минут», — указано в публикации. Вылет из Екатеринбургского аэропорта Кольцово будет осуществляться в 12.50 по уральскому времени, из Советского — в 15.30. По данным, опубликованным на сайте компании, стоимость билета в один конец составит 3608 рублей. Ранее URA.RU писало о запуске рейсов Utair на курорты России. Улететь из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды можно будет с 1 июня.

Авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал компании-авиаперевозчика. «С 6 апреля начинаем выполнять рейсы из Екатеринбурга в Советский два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути — один час 50 минут», — указано в публикации. Вылет из Екатеринбургского аэропорта Кольцово будет осуществляться в 12.50 по уральскому времени, из Советского — в 15.30. По данным, опубликованным на сайте компании, стоимость билета в один конец составит 3608 рублей. Ранее URA.RU писало о запуске рейсов Utair на курорты России. Улететь из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды можно будет с 1 июня.