В ХМАО Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский

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Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский Фото:

Авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал компании-авиаперевозчика.

«С 6 апреля начинаем выполнять рейсы из Екатеринбурга в Советский два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути — один час 50 минут», — указано в публикации.

Вылет из Екатеринбургского аэропорта Кольцово будет осуществляться в 12.50 по уральскому времени, из Советского — в 15.30. По данным, опубликованным на сайте компании, стоимость билета в один конец составит 3608 рублей.

Ранее URA.RU писало о запуске рейсов Utair на курорты России. Улететь из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды можно будет с 1 июня.

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Авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал компании-авиаперевозчика. «С 6 апреля начинаем выполнять рейсы из Екатеринбурга в Советский два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути — один час 50 минут», — указано в публикации. Вылет из Екатеринбургского аэропорта Кольцово будет осуществляться в 12.50 по уральскому времени, из Советского — в 15.30. По данным, опубликованным на сайте компании, стоимость билета в один конец составит 3608 рублей. Ранее URA.RU писало о запуске рейсов Utair на курорты России. Улететь из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды можно будет с 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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