Аналитики назвали сферу с самым большим дефицитом работников в ХМАО

«Авито»: самая большая нехватка работников в ХМАО наблюдается в сфере производства

За первый квартал 2023 года в сфере производства стало на 65% больше вакансий, чем в прошлом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самая большая нехватка работников в ХМАО наблюдается в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. За первый квартал 2023 года здесь стало на 65% больше вакансий, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито».

«Наибольший прирост за год показала группа „Производство, сырье, сельское хозяйство“, где в первом квартале 2023 года стало на 65% больше вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это связано как с востребованностью рабочего и инженерно-технического персонала, привлекаемого для увеличения объемов производства и добычи сырья, внедрения процессов импортозамещения, так и с заметным ростом популярности рекрутинговых онлайн-площадок среди работодателей и соискателей», — комментирует журналисту агентства региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

Больше остальных в работниках также нуждаются в сферах продаж, автобизнеса, логистики и строительства. «Мы видим, что работодатели региона активно подыскивают не только специалистов с профильным образованием, но и кандидатов без особых навыков, которых можно подготовить в соответствии со своими запросами и нуждами», — добавляет Чурина.

При этом самые высокие средние зарплаты обещают в сфере транспорта и логистики, строительстве и автобизнесе. «В этих же отраслях чаще всего встречаются высокооплачиваемые вакансии. Так, сейчас в базе платформы есть предложения с оплатой до 250 000 рублей для начальника строительного участка в нефтегазодобыче, водителя бензовоза со стажем перевозки опасных грузов, автоэлектрика-диагноста по ремонту и техобслуживанию отечественного и импортного транспорта», — говорится в исследовании.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих профессиях, на которых платят каждый день. Работники этих сфер могут рассчитывать на зарплату от 60 до 170 тысяч рублей.