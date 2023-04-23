23 апреля 2023
22 апреля 2023

Бывший главврач курганской поликлиники нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, вебер эдуард
Эдуард Вебер устроился на работу в областной госпиталь для ветеранов войн Фото:

Бывший главный врач курганской детской поликлиники Эдуард Вебер стал замначальника областного госпиталя для ветеранов войн. Информации о его новом месте работы опубликована в группе госпиталя в соцсети «ВКонтакте».

«С 24 апреля к исполнению обязанностей заместителя начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн по лечебной работе приступил Эдуард Вебер. Уверены, что он принесет огромную пользу особо значимым категориям наших земляков», — говорится в сообщении медучреждения. Сотрудники организации подчеркивают, что у Вебера колоссальный опыт практической деятельности в здравоохранении. На новом месте ему желают удачи.

Ранее URA.RU писало, что Вебер, руководивший детской поликлиникой более четырех лет, уволился 17 апреля. Сейчас обязанности руководителя учреждения исполняет Ольга Середкина.

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Бывший главный врач курганской детской поликлиники Эдуард Вебер стал замначальника областного госпиталя для ветеранов войн. Информации о его новом месте работы опубликована в группе госпиталя в соцсети «ВКонтакте». «С 24 апреля к исполнению обязанностей заместителя начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн по лечебной работе приступил Эдуард Вебер. Уверены, что он принесет огромную пользу особо значимым категориям наших земляков», — говорится в сообщении медучреждения. Сотрудники организации подчеркивают, что у Вебера колоссальный опыт практической деятельности в здравоохранении. На новом месте ему желают удачи. Ранее URA.RU писало, что Вебер, руководивший детской поликлиникой более четырех лет, уволился 17 апреля. Сейчас обязанности руководителя учреждения исполняет Ольга Середкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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