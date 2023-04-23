Бывший главврач курганской поликлиники нашел новую работу

Эдуард Вебер устроился на работу в областной госпиталь для ветеранов войн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший главный врач курганской детской поликлиники Эдуард Вебер стал замначальника областного госпиталя для ветеранов войн. Информации о его новом месте работы опубликована в группе госпиталя в соцсети «ВКонтакте».

«С 24 апреля к исполнению обязанностей заместителя начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн по лечебной работе приступил Эдуард Вебер. Уверены, что он принесет огромную пользу особо значимым категориям наших земляков», — говорится в сообщении медучреждения. Сотрудники организации подчеркивают, что у Вебера колоссальный опыт практической деятельности в здравоохранении. На новом месте ему желают удачи.

Ранее URA.RU писало, что Вебер, руководивший детской поликлиникой более четырех лет, уволился 17 апреля. Сейчас обязанности руководителя учреждения исполняет Ольга Середкина.