23 апреля 2023
22 апреля 2023

Жительница ХМАО купила в «Монетке» конфеты с червями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, конфеты, шоколад, плитка шоколада
В конфетах клиентка нашла живого червяка Фото:

В Сургуте жительница пожаловалась на то, что обнаружила в конфетах червяков. По словам женщины, продукцию она купила в магазине «Монетка».

«Конфетки из „Монетки“ с сюрпризом! Сургут, пр. Ленина, 74», — говорится в публикации группы «Черный список Сургут». К посту автор приложила видео, на котором видно как по шоколадной конфете ползет червяк.

Агентство направило запрос ритейлеру с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска нашла в обеде живого червяка. Клиентка нашла его в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро.

Видео: группа «Черный список Сургут» «ВКонтакте»

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В Сургуте жительница пожаловалась на то, что обнаружила в конфетах червяков. По словам женщины, продукцию она купила в магазине «Монетка». «Конфетки из „Монетки“ с сюрпризом! Сургут, пр. Ленина, 74», — говорится в публикации группы «Черный список Сургут». К посту автор приложила видео, на котором видно как по шоколадной конфете ползет червяк. Агентство направило запрос ритейлеру с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска нашла в обеде живого червяка. Клиентка нашла его в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро. Видео: группа «Черный список Сургут» «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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