В конфетах клиентка нашла живого червяка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте жительница пожаловалась на то, что обнаружила в конфетах червяков. По словам женщины, продукцию она купила в магазине «Монетка».

«Конфетки из „Монетки“ с сюрпризом! Сургут, пр. Ленина, 74», — говорится в публикации группы «Черный список Сургут». К посту автор приложила видео, на котором видно как по шоколадной конфете ползет червяк.

Агентство направило запрос ритейлеру с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска нашла в обеде живого червяка. Клиентка нашла его в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро.

Видео: группа «Черный список Сургут» «ВКонтакте»