23 апреля 2023

В Кургане осудили главаря ОПГ из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Организатора ОПГ приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима Фото:

Организатору организованной преступной группы (ОПГ) из Москвы, который вместе с двумя жителями Курганской области похитил у банков более 15 миллионов рублей, вынеси приговор. Ему назначили 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Москвы. Он признан виновным в совершении кражи в крупном размере и легализации денежных средств. <…>. Суд назначил ему наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства.

Установлено, что с ноября 2020 года по октябрь 2021 года, осужденный с помощью двух курганцев получил банковские карты и оборудование. Позже при осуществлении фиктивных операций ОПГ похитила у банков свыше 15 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении организатора банды было рассмотрено в особом порядке, в связи с тем, что фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении курганцев будут рассматриваться отдельно.

Ранее URA.RU писало, что петербуржцы организовали в Кургане и Челябинске ОПГ из мигрантов для распространения наркотиков. Банда злоумышленников была задержана курганским спецназом. Также сообщалось, что осужденная по делу ОПГ курганских силовиков вышла на свободу раньше срока.

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Организатору организованной преступной группы (ОПГ) из Москвы, который вместе с двумя жителями Курганской области похитил у банков более 15 миллионов рублей, вынеси приговор. Ему назначили 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Москвы. Он признан виновным в совершении кражи в крупном размере и легализации денежных средств. <…>. Суд назначил ему наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства. Установлено, что с ноября 2020 года по октябрь 2021 года, осужденный с помощью двух курганцев получил банковские карты и оборудование. Позже при осуществлении фиктивных операций ОПГ похитила у банков свыше 15 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении организатора банды было рассмотрено в особом порядке, в связи с тем, что фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении курганцев будут рассматриваться отдельно. Ранее URA.RU писало, что петербуржцы организовали в Кургане и Челябинске ОПГ из мигрантов для распространения наркотиков. Банда злоумышленников была задержана курганским спецназом. Также сообщалось, что осужденная по делу ОПГ курганских силовиков вышла на свободу раньше срока.
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