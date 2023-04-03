Петербуржцы организовали в Кургане и Челябинске ОПГ из мигрантов. Видео

03 апреля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Курганский спецназ задержал ОПГ из мигрантов Фото: Анна Майорова © URA.RU Отряд спецназа полиции задержал в Кургане группу из 10 мигрантов, которую создали жители Санкт-Петербурга для распространения наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщили на сайте МВД-медиа. «Сотрудники УНК УМВД России по Курганской области <…> пресекли деятельность преступного наркосообщества и задержали 10 его участников. Уроженцы одной из среднеазиатских республик под руководством двоих жителей Санкт-Петербурга распространяли полусинтетический тяжелый опиоидный наркотик на территории Курганской и Челябинской областей», — передает официальное СМИ полиции. ОПГ работала в регионах с января 2022 года. Полицейские во время обыска нашли около одного килограмма героина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане УФСБ обнаружила преступную группу, помогавшую мигрантам. Курганцы помогали мигрантам пройти экзамены по русскому языку, чтобы получить рабочие патенты.

Отряд спецназа полиции задержал в Кургане группу из 10 мигрантов, которую создали жители Санкт-Петербурга для распространения наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщили на сайте МВД-медиа. «Сотрудники УНК УМВД России по Курганской области <…> пресекли деятельность преступного наркосообщества и задержали 10 его участников. Уроженцы одной из среднеазиатских республик под руководством двоих жителей Санкт-Петербурга распространяли полусинтетический тяжелый опиоидный наркотик на территории Курганской и Челябинской областей», — передает официальное СМИ полиции. ОПГ работала в регионах с января 2022 года. Полицейские во время обыска нашли около одного килограмма героина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане УФСБ обнаружила преступную группу, помогавшую мигрантам. Курганцы помогали мигрантам пройти экзамены по русскому языку, чтобы получить рабочие патенты.