Петербуржцы организовали в Кургане и Челябинске ОПГ из мигрантов. Видео

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Курганский спецназ задержал ОПГ из мигрантов Фото:

Отряд спецназа полиции задержал в Кургане группу из 10 мигрантов, которую создали жители Санкт-Петербурга для распространения наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщили на сайте МВД-медиа.

«Сотрудники УНК УМВД России по Курганской области <…> пресекли деятельность преступного наркосообщества и задержали 10 его участников. Уроженцы одной из среднеазиатских республик под руководством двоих жителей Санкт-Петербурга распространяли полусинтетический тяжелый опиоидный наркотик на территории Курганской и Челябинской областей», — передает официальное СМИ полиции. ОПГ работала в регионах с января 2022 года.

Полицейские во время обыска нашли около одного килограмма героина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане УФСБ обнаружила преступную группу, помогавшую мигрантам. Курганцы помогали мигрантам пройти экзамены по русскому языку, чтобы получить рабочие патенты.

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Отряд спецназа полиции задержал в Кургане группу из 10 мигрантов, которую создали жители Санкт-Петербурга для распространения наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщили на сайте МВД-медиа. «Сотрудники УНК УМВД России по Курганской области <…> пресекли деятельность преступного наркосообщества и задержали 10 его участников. Уроженцы одной из среднеазиатских республик под руководством двоих жителей Санкт-Петербурга распространяли полусинтетический тяжелый опиоидный наркотик на территории Курганской и Челябинской областей», — передает официальное СМИ полиции. ОПГ работала в регионах с января 2022 года. Полицейские во время обыска нашли около одного килограмма героина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане УФСБ обнаружила преступную группу, помогавшую мигрантам. Курганцы помогали мигрантам пройти экзамены по русскому языку, чтобы получить рабочие патенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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