В Москве задержали женщину, убившую новорожденного в туалете электрички. Фото

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Мать расправилась с новорожденным ребенком в туалете электрички Фото:

В Москве задержали женщину, которая зарезала новорожденного ребенка и оставила его тело в туалете электрички. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили в СК, передает РЕН-ТВ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что женщина родила младенца в поезде «Ласточка» 24 апреля. После, она расправилась с ребенком, нанеся множество ножевых ударов.

Фото:
Фото:

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В Москве задержали женщину, которая зарезала новорожденного ребенка и оставила его тело в туалете электрички. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили в СК, передает РЕН-ТВ. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что женщина родила младенца в поезде «Ласточка» 24 апреля. После, она расправилась с ребенком, нанеся множество ножевых ударов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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