Мать расправилась с новорожденным ребенком в туалете электрички
В Москве задержали женщину, которая зарезала новорожденного ребенка и оставила его тело в туалете электрички. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили в СК, передает РЕН-ТВ. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что женщина родила младенца в поезде «Ласточка» 24 апреля. После, она расправилась с ребенком, нанеся множество ножевых ударов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!