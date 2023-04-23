23 апреля 2023

В Перми в преддверии 9 мая проведут забег в поддержку участников СВО

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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, забег, марафон
Принять участие в забеге может любой желающий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми 6 мая пройдет легкоатлетический забег в поддержку участников спецоперации, а также жителей Донецкой и Луганской республик. Об этом URA.RU рассказал один из участников спортивного мероприятия Игорь Рязанов.

«IV ежегодный легкоатлетический пробег „За наших!“ запланирован на субботу, 6 мая. Участники пробегут 17 километров в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также жителей ДНР и ЛНР», — пояснил Рязанов.

Сбор участников забега состоится в 10:30 у торгового центра «СпешиLove». Принять участие в нем может любой желающий. Маршрут забега пройдет по улице Якутской от отворота на студгородок ПНИПУ до кольца Кировского района и в обратную сторону. Год назад пермяки устроили автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Путь участников автопробега пролегал от сквера имени Дзержинского до вокзала Пермь I.

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В Перми 6 мая пройдет легкоатлетический забег в поддержку участников спецоперации, а также жителей Донецкой и Луганской республик. Об этом URA.RU рассказал один из участников спортивного мероприятия Игорь Рязанов. «IV ежегодный легкоатлетический пробег „За наших!“ запланирован на субботу, 6 мая. Участники пробегут 17 километров в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также жителей ДНР и ЛНР», — пояснил Рязанов. Сбор участников забега состоится в 10:30 у торгового центра «СпешиLove». Принять участие в нем может любой желающий. Маршрут забега пройдет по улице Якутской от отворота на студгородок ПНИПУ до кольца Кировского района и в обратную сторону. Год назад пермяки устроили автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Путь участников автопробега пролегал от сквера имени Дзержинского до вокзала Пермь I.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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