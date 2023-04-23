В Перми в преддверии 9 мая проведут забег в поддержку участников СВО

24 апреля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Принять участие в забеге может любой желающий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми 6 мая пройдет легкоатлетический забег в поддержку участников спецоперации, а также жителей Донецкой и Луганской республик. Об этом URA.RU рассказал один из участников спортивного мероприятия Игорь Рязанов. «IV ежегодный легкоатлетический пробег „За наших!“ запланирован на субботу, 6 мая. Участники пробегут 17 километров в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также жителей ДНР и ЛНР», — пояснил Рязанов. Сбор участников забега состоится в 10:30 у торгового центра «СпешиLove». Принять участие в нем может любой желающий. Маршрут забега пройдет по улице Якутской от отворота на студгородок ПНИПУ до кольца Кировского района и в обратную сторону. Год назад пермяки устроили автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Путь участников автопробега пролегал от сквера имени Дзержинского до вокзала Пермь I.

В Перми 6 мая пройдет легкоатлетический забег в поддержку участников спецоперации, а также жителей Донецкой и Луганской республик. Об этом URA.RU рассказал один из участников спортивного мероприятия Игорь Рязанов. «IV ежегодный легкоатлетический пробег „За наших!“ запланирован на субботу, 6 мая. Участники пробегут 17 километров в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также жителей ДНР и ЛНР», — пояснил Рязанов. Сбор участников забега состоится в 10:30 у торгового центра «СпешиLove». Принять участие в нем может любой желающий. Маршрут забега пройдет по улице Якутской от отворота на студгородок ПНИПУ до кольца Кировского района и в обратную сторону. Год назад пермяки устроили автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Путь участников автопробега пролегал от сквера имени Дзержинского до вокзала Пермь I.