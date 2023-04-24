24 апреля 2023

Университетский кампус снизит отток челябинской молодежи из региона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по национальным проектам с участием Николая Цуканова. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт считает, что строительство кампуса повысит привлекательность региона Фото:

Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске снизит отток молодежи из региона. Об этом URA.RU сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Межуниверситетский кампус — один из наиболее важных проектов области. С его помощью мы сможем решать приоритетные для региона задачи. Это повышение привлекательности и снижение оттока молодежи, развитие интеллектуального производства, развитие экологической безопасности», — заявила Гехт.

Замгубернатора отметила, что кампус мирового уровня, будучи интегрированным в городскую среду, станет и точкой притяжения для жителей Челябинска и региона в целом. В итоге должно получиться интересное для молодежи пространство.

По данным Гехт, в строительство будущего кампуса на данном этапе вовлечены шесть крупнейших вузов области. В их число вошли Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Международный Институт Дизайна и Сервиса.

Для усиления кооперации ведущих научно-исследовательских площадок, сопровождения реализации деятельности УМНОЦ и проекта по созданию кампуса мирового уровня правительством области создана автономная некоммерческая организация «Региональная инфраструктура образования и науки». Предстоит большая работа по уточнению конкретных проектов, выработке сквозных компетенций и сетевых образовательных программ. Это нужно, чтобы кампус, получив современные лаборатории, конференц-залы и учебные корпуса, мог дать возможность индустриальным партнерам участвовать в научных и образовательных программах.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин назвал межвузовский кампус в Челябинске одним из приоритетов развития науки и образования в стране. В Челябинске кампус займет 123 тысячи квадратных метров. Студенческое пространство будет включать жилые помещения, учебно-научный комплекс, магазины и скверы. Объекты будут доступны для всех жителей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске снизит отток молодежи из региона. Об этом URA.RU сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «Межуниверситетский кампус — один из наиболее важных проектов области. С его помощью мы сможем решать приоритетные для региона задачи. Это повышение привлекательности и снижение оттока молодежи, развитие интеллектуального производства, развитие экологической безопасности», — заявила Гехт. Замгубернатора отметила, что кампус мирового уровня, будучи интегрированным в городскую среду, станет и точкой притяжения для жителей Челябинска и региона в целом. В итоге должно получиться интересное для молодежи пространство. По данным Гехт, в строительство будущего кампуса на данном этапе вовлечены шесть крупнейших вузов области. В их число вошли Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Международный Институт Дизайна и Сервиса. Для усиления кооперации ведущих научно-исследовательских площадок, сопровождения реализации деятельности УМНОЦ и проекта по созданию кампуса мирового уровня правительством области создана автономная некоммерческая организация «Региональная инфраструктура образования и науки». Предстоит большая работа по уточнению конкретных проектов, выработке сквозных компетенций и сетевых образовательных программ. Это нужно, чтобы кампус, получив современные лаборатории, конференц-залы и учебные корпуса, мог дать возможность индустриальным партнерам участвовать в научных и образовательных программах. Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин назвал межвузовский кампус в Челябинске одним из приоритетов развития науки и образования в стране. В Челябинске кампус займет 123 тысячи квадратных метров. Студенческое пространство будет включать жилые помещения, учебно-научный комплекс, магазины и скверы. Объекты будут доступны для всех жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...