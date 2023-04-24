Университетский кампус снизит отток челябинской молодежи из региона

Ирина Гехт считает, что строительство кампуса повысит привлекательность региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске снизит отток молодежи из региона. Об этом URA.RU сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Межуниверситетский кампус — один из наиболее важных проектов области. С его помощью мы сможем решать приоритетные для региона задачи. Это повышение привлекательности и снижение оттока молодежи, развитие интеллектуального производства, развитие экологической безопасности», — заявила Гехт.

Замгубернатора отметила, что кампус мирового уровня, будучи интегрированным в городскую среду, станет и точкой притяжения для жителей Челябинска и региона в целом. В итоге должно получиться интересное для молодежи пространство.

По данным Гехт, в строительство будущего кампуса на данном этапе вовлечены шесть крупнейших вузов области. В их число вошли Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Международный Институт Дизайна и Сервиса.

Для усиления кооперации ведущих научно-исследовательских площадок, сопровождения реализации деятельности УМНОЦ и проекта по созданию кампуса мирового уровня правительством области создана автономная некоммерческая организация «Региональная инфраструктура образования и науки». Предстоит большая работа по уточнению конкретных проектов, выработке сквозных компетенций и сетевых образовательных программ. Это нужно, чтобы кампус, получив современные лаборатории, конференц-залы и учебные корпуса, мог дать возможность индустриальным партнерам участвовать в научных и образовательных программах.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин назвал межвузовский кампус в Челябинске одним из приоритетов развития науки и образования в стране. В Челябинске кампус займет 123 тысячи квадратных метров. Студенческое пространство будет включать жилые помещения, учебно-научный комплекс, магазины и скверы. Объекты будут доступны для всех жителей.