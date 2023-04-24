В Свердловской области в 2023 году отремонтируют полсотни дорог. Список

25 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

В списке на ремонт в 2023 году в Свердловской области значатся 52 объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в списке на ремонт и реконструкцию в 2023 году стоят 52 объекта дорожного хозяйства. Это не только участки дорог, но и путепроводы, мосты и трубы. Это следует из перечня, предоставленного URA.RU министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. «Благодаря нацпроекту в 2023 году отремонтируют более 84 километров местных и региональных дорог. На региональных трассах в порядок приведут 13 участков общей протяженностью более 61 километра, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках», — рассказывал в феврале министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В перечне объектов, которые построят, реконструируют или отремонтируют — 52 пункта. Власти планируют продолжить строительство ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта, а также построить путепровод через железную дорогу на 12 километре дороги ст. Глубокое — п. Бобровский в Белоярском городском округе. В списке на реконструкцию значатся пять объектов — дорога Первоуральск — Шаля (там также обустроят автобусные остановки на км 117+981 и км 118+623), ЕКАД на участке Семь Ключей — Большой Исток в Екатеринбурге, дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск с устройством автобусной остановки на 41 километре в Березовском ГО, а также реконструкция двух мостов: через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Камышловском районе и через Бугов ручей на подъезде к деревне Емельяшевка. В перечне объектов, которые ждет капитальный ремонт — 16 пунктов (преимущественно речь идет о дорогах). В перечне объектов, который ждет ремонт попроще — 29 объектов. Полный список URA.RU публикует ниже. Ранее агентство делилось списком дорог, которые отремонтировали в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области в списке на ремонт и реконструкцию в 2023 году стоят 52 объекта дорожного хозяйства. Это не только участки дорог, но и путепроводы, мосты и трубы. Это следует из перечня, предоставленного URA.RU министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. «Благодаря нацпроекту в 2023 году отремонтируют более 84 километров местных и региональных дорог. На региональных трассах в порядок приведут 13 участков общей протяженностью более 61 километра, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках», — рассказывал в феврале министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В перечне объектов, которые построят, реконструируют или отремонтируют — 52 пункта. Власти планируют продолжить строительство ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта, а также построить путепровод через железную дорогу на 12 километре дороги ст. Глубокое — п. Бобровский в Белоярском городском округе. В списке на реконструкцию значатся пять объектов — дорога Первоуральск — Шаля (там также обустроят автобусные остановки на км 117+981 и км 118+623), ЕКАД на участке Семь Ключей — Большой Исток в Екатеринбурге, дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск с устройством автобусной остановки на 41 километре в Березовском ГО, а также реконструкция двух мостов: через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Камышловском районе и через Бугов ручей на подъезде к деревне Емельяшевка. В перечне объектов, которые ждет капитальный ремонт — 16 пунктов (преимущественно речь идет о дорогах). В перечне объектов, который ждет ремонт попроще — 29 объектов. Полный список URA.RU публикует ниже. Ранее агентство делилось списком дорог, которые отремонтировали в 2022 году.