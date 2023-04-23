Спикер тюменской думы нарвался на неприятный разговор с Москвой

Председателя думы Тобольского района Виктора Кадочникова попросили не носить военную форму

У спикера думы Тобольского района состоялся неприятный разговор с однопартийцами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Председатель думы Тобольского района Тюменской области Виктор Кадочников привлек к себе внимание центрального аппарата ЕР. Все из-за скандала с военной формой, которую спикер надевал на заседания и официальные мероприятия. О разговоре депутата с представителями «Единой России» URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«Ситуация с формой вызвала резонанс, подключились федеральные партийцы. С Кадочниковым провели беседу, больше он форму не носит. Претензий к нему нет», — поделился собеседник агентства.

Другой источник агентства подтвердил информацию. Он также сообщил, что заявление на Кадочникова, отправленное ранее военному прокурору тюменского гарнизона, на данный момент рассматривается прокуратурой центрального военного округа.

Агентство направило запрос в думу Тобольского района. Ответ на него ожидается.

Ранее Виктора Кадочникова обвинили в регулярном ношении формы, не будучи военным. Военного прокурора попросили оштрафовать спикера думы, а также изъять у него форму.