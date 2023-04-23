Мэрия Ноябрьска предложила временные меры жителям затопленной улицы. Фото

24 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске из-за таяния снега затопило целую улицу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Ноябрьска (ЯНАО) пообещали горожанам, чью улицу затопило, откачивать воду. Представители муниципалитета сообщили, что ситуация изменится, когда закончится строительство школы. «Решить проблему с потоплением проезда талыми и дождевыми водами можно будет после окончания строительства школы, при благоустройстве территории. Пока, в качестве временной меры, воду с проезда откачивают», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале «NSK». Жители Ноябрьска выложили в соцсетях фото затопленной улицы. Некоторые начали сравнивать лужи с озером Байкал и Венецией. Другие не понимают, почему горожан удивляет таяние снега весной. «Ничего страшного. Это весна», — отметила Екатерина Иванищук. «Красота, сразу видно как работает УК. Как говориться — работа на лицо», — добавил Александр. Ранее жители Губкинского попросили у властей лодку, чтобы добраться до детсада. Местные жители не могут пройти к дошкольному учреждению из-за огромной лужи. Затопленная улица NSK

Власти Ноябрьска (ЯНАО) пообещали горожанам, чью улицу затопило, откачивать воду. Представители муниципалитета сообщили, что ситуация изменится, когда закончится строительство школы. «Решить проблему с потоплением проезда талыми и дождевыми водами можно будет после окончания строительства школы, при благоустройстве территории. Пока, в качестве временной меры, воду с проезда откачивают», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале «NSK». Жители Ноябрьска выложили в соцсетях фото затопленной улицы. Некоторые начали сравнивать лужи с озером Байкал и Венецией. Другие не понимают, почему горожан удивляет таяние снега весной. «Ничего страшного. Это весна», — отметила Екатерина Иванищук. «Красота, сразу видно как работает УК. Как говориться — работа на лицо», — добавил Александр. Ранее жители Губкинского попросили у властей лодку, чтобы добраться до детсада. Местные жители не могут пройти к дошкольному учреждению из-за огромной лужи.