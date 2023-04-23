Власти Ноябрьска (ЯНАО) пообещали горожанам, чью улицу затопило, откачивать воду. Представители муниципалитета сообщили, что ситуация изменится, когда закончится строительство школы.
«Решить проблему с потоплением проезда талыми и дождевыми водами можно будет после окончания строительства школы, при благоустройстве территории. Пока, в качестве временной меры, воду с проезда откачивают», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале «NSK».
Жители Ноябрьска выложили в соцсетях фото затопленной улицы. Некоторые начали сравнивать лужи с озером Байкал и Венецией. Другие не понимают, почему горожан удивляет таяние снега весной. «Ничего страшного. Это весна», — отметила Екатерина Иванищук. «Красота, сразу видно как работает УК. Как говориться — работа на лицо», — добавил Александр.
Ранее жители Губкинского попросили у властей лодку, чтобы добраться до детсада. Местные жители не могут пройти к дошкольному учреждению из-за огромной лужи.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.