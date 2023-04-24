В Челябинске предлагают установить новую памятную дату

В Челябинской области предлагают сделать 11 марта памятным днем в честь Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в годы Великой Отечественной войны. Этот проект закона будет рассмотрен 28 апреля на ближайшей сессии заксобрания области.
«В целях сохранения памяти о вкладе жителей Челябинской области в Победу в ВОВ 1941−1945 годов и в знак благодарности потомков победителям фашизма установить памятную дату „День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны“. И отмечать ее ежегодно 11 марта», — говорится в документах на сайте ЗСО.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 11 марта 2023 года исполнилось 80 лет со дня формирования корпуса. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой путь с Курской битвы, дошел до Берлина и Праги.
Законопроект был внесен на рассмотрение губернатором области Алексеем Текслером. Депутаты ЗСО постановили принять его в первом чтении. Отмечается, что его принятие не потребует расходования дополнительных средств из бюджета.
В апреле в Челябинске начались съемки фильма о подвигах Уральского добровольческого танкового корпуса. Речь идет об уникальном воинском объединении, получившем у немцев неофициальное прозвище «Дивизия Черных ножей». В проекте участвуют лучшие исторические консультанты из объединенного государственного архива региона.
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