Тюменские власти хотят дать новую льготу детям участников СВО

В Тюменской области хотят бесплатно кормить детей военнослужащих в пришкольных лагерях

24 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Льготу, придуманную в Тюмени, хотят распространить на весь регион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области хотят обеспечить бесплатным трехразовым питанием детей участников СВО, которые посещают пришкольные лагеря. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом образования региона. Ранее такую же льготу точечно ввели в Тюмени. «Внести изменение в постановление „О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции“. Дополнить пунктом о бесплатном трехразовом питании детей в лагерях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», — говорится в документе, разработанном депобразования региона. В настоящее время в Тюменской области дети участников СВО уже имеют льготу на питание. В школах учеников с 1 по 11 классы бесплатно кормят горячими завтраками и обедами. Как писало URA.RU, ранее аналогичную льготу точечно ввели в Тюмени. Такое решение принял мэр Руслан Кухарук.

В Тюменской области хотят обеспечить бесплатным трехразовым питанием детей участников СВО, которые посещают пришкольные лагеря. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом образования региона. Ранее такую же льготу точечно ввели в Тюмени. «Внести изменение в постановление „О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции“. Дополнить пунктом о бесплатном трехразовом питании детей в лагерях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», — говорится в документе, разработанном депобразования региона. В настоящее время в Тюменской области дети участников СВО уже имеют льготу на питание. В школах учеников с 1 по 11 классы бесплатно кормят горячими завтраками и обедами. Как писало URA.RU, ранее аналогичную льготу точечно ввели в Тюмени. Такое решение принял мэр Руслан Кухарук.