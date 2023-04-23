23 апреля 2023
22 апреля 2023

Тюменские власти хотят дать новую льготу детям участников СВО

В Тюменской области хотят бесплатно кормить детей военнослужащих в пришкольных лагерях
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Льготу, придуманную в Тюмени, хотят распространить на весь регион Фото:

В Тюменской области хотят обеспечить бесплатным трехразовым питанием детей участников СВО, которые посещают пришкольные лагеря. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом образования региона. Ранее такую же льготу точечно ввели в Тюмени.

«Внести изменение в постановление „О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции“. Дополнить пунктом о бесплатном трехразовом питании детей в лагерях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», — говорится в документе, разработанном депобразования региона.

В настоящее время в Тюменской области дети участников СВО уже имеют льготу на питание. В школах учеников с 1 по 11 классы бесплатно кормят горячими завтраками и обедами.

Как писало URA.RU, ранее аналогичную льготу точечно ввели в Тюмени. Такое решение принял мэр Руслан Кухарук.

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В Тюменской области хотят обеспечить бесплатным трехразовым питанием детей участников СВО, которые посещают пришкольные лагеря. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом образования региона. Ранее такую же льготу точечно ввели в Тюмени. «Внести изменение в постановление „О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции“. Дополнить пунктом о бесплатном трехразовом питании детей в лагерях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», — говорится в документе, разработанном депобразования региона. В настоящее время в Тюменской области дети участников СВО уже имеют льготу на питание. В школах учеников с 1 по 11 классы бесплатно кормят горячими завтраками и обедами. Как писало URA.RU, ранее аналогичную льготу точечно ввели в Тюмени. Такое решение принял мэр Руслан Кухарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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