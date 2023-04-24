Глава МИД Венгрии призвал остановить поставки оружия Украине

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Венгрия против поддержки Украины, чтобы не затягивать конфликт, заявил Петер Сийярто. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Будапешт выступил против поставок оружия Украине, так как эти действия проделают конфликт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают конфликт на Украине», — заявил Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в соцсетях. Он подчеркнул, что во время совете глав МИД стран Евросоюза, больше никто из участников не высказывался против военной поддержки Украины.

Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов отметил, что Будапешт не отправляет Киеву оружие, так как не хочет поддерживать западную политику. Страны Запада оказывают всевозможную поддержку Украине с начала спецоперации РФ.

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Будапешт выступил против поставок оружия Украине, так как эти действия проделают конфликт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают конфликт на Украине», — заявил Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в соцсетях. Он подчеркнул, что во время совете глав МИД стран Евросоюза, больше никто из участников не высказывался против военной поддержки Украины. Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов отметил, что Будапешт не отправляет Киеву оружие, так как не хочет поддерживать западную политику. Страны Запада оказывают всевозможную поддержку Украине с начала спецоперации РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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