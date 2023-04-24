Алексей Текслер заявил, что область стала индустриально-аграрным регионом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатора Челябинской области Алексей Текслер 24 апреля обсудил с гендиректором ПАО «Группа Черкизово» Сергеем Михайловым из Москвы развитие агрохолдинга «Здоровая ферма». Как рассказала в пресс-службе главы региона, обсудили экономические и инфраструктурные проекты.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с представителями группы „Черкизово“. В декабре 2022 года „Черкизово“ стало покупателем комплекса предприятий „Здоровая ферма“. В развитие планирует инвестировать в ближайшие три года более 3,5 млрд рублей», — отметили в пресс-службе Текслера.

Глава региона заявил, что область трансформировалась в индустриально-аграрный регион. По ряду направлений, заявил губернатор, субъект Федерации лидирует в стране, как и группа «Черкизово». Инвестиции, которые направят на развитие приобретенного актива, будут потрачены на ремонт предприятия по производству мяса бройлеров и расширение его мощностей. Через два года Михайлов спрогнозировал выход на максимальную загрузку в 120-150 тысяч тонн мяса птицы ежегодно. Это позволит дополнительно обеспечить работой более 300 человек.

Текслер положительно оценил вхождение квалифицированного собственника на некогда проблемный актив. Глава региона обратил внимание собственника на ряд моментов, в частности, экологических. Губернатор отметил, что говорить о развитии без завершения строительства очистных сооружений бессмысленно. Также Текслер предложил «Черкизово» развивать полеводство, что позволит расширять собственную кормовую базу холдинга.

Птицеводческую группу «Здоровой фермы» холдинг «Черкизово» приобрел 20 декабря 2022 года за четыре миллиарда рублей. Новым владельцем актива стал входящий в холдинг агропромышленный комплекс «Михайловский». На продажу были выставлены 100-процентные доли нескольких предприятий. В их числе ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». В лот также включили права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим компаниям. Продавцом выступил банк «Траст».

До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову, потом актив перешел «Русгрейн холдингу». Как отметила пресс-служба финансовой организации, холдинг связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым.

Алексей Текслер обсудил с руководством группы «Черкизово» перспективы холдинга «Здоровая ферма» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор региона поднял с собственниками ряд производственных и инфраструктурных задач Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов заявил о намерении инвестировать 3,5 млрд рублей Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Одним из важных направлений на совещании было названо строительство очистных сооружений Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области