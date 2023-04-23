Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию

Вахтовики считают, что зря теряют несколько дней на обсервации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на то, что предприятие заставляет их проходить обсервацию перед вахтой. Рабочий одного из нефтедобывающих управлений СНГ поделился с корреспондентом URA.RU, что из-за обсервации он теряет несколько дней, которые мог бы провести с семьей.

«Карантин по коронавирусу уже везде отменили, а в СНГ до сих пор ревакцинацию, ПЦР-тесты требуют, еще и обсервацию проходишь. Я эти три дня перед вахтой лучше бы провел с семьей», — сообщил нефтяник.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу предприятия. На звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях. Рабочих лишают премий за пересменки, превышающие 15 минут.