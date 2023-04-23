Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию

Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на то, что предприятие заставляет их проходить обсервацию перед вахтой. Рабочий одного из нефтедобывающих управлений СНГ поделился с корреспондентом URA.RU, что из-за обсервации он теряет несколько дней, которые мог бы провести с семьей.
«Карантин по коронавирусу уже везде отменили, а в СНГ до сих пор ревакцинацию, ПЦР-тесты требуют, еще и обсервацию проходишь. Я эти три дня перед вахтой лучше бы провел с семьей», — сообщил нефтяник.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу предприятия. На звонок корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях. Рабочих лишают премий за пересменки, превышающие 15 минут.
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