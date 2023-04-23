23 апреля 2023

Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, сургутнефтегаз, нефтяник, автобус
Вахтовики считают, что зря теряют несколько дней на обсервации Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на то, что предприятие заставляет их проходить обсервацию перед вахтой. Рабочий одного из нефтедобывающих управлений СНГ поделился с корреспондентом URA.RU, что из-за обсервации он теряет несколько дней, которые мог бы провести с семьей.

«Карантин по коронавирусу уже везде отменили, а в СНГ до сих пор ревакцинацию, ПЦР-тесты требуют, еще и обсервацию проходишь. Я эти три дня перед вахтой лучше бы провел с семьей», — сообщил нефтяник.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу предприятия. На звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях. Рабочих лишают премий за пересменки, превышающие 15 минут.

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на то, что предприятие заставляет их проходить обсервацию перед вахтой. Рабочий одного из нефтедобывающих управлений СНГ поделился с корреспондентом URA.RU, что из-за обсервации он теряет несколько дней, которые мог бы провести с семьей. «Карантин по коронавирусу уже везде отменили, а в СНГ до сих пор ревакцинацию, ПЦР-тесты требуют, еще и обсервацию проходишь. Я эти три дня перед вахтой лучше бы провел с семьей», — сообщил нефтяник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу предприятия. На звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях. Рабочих лишают премий за пересменки, превышающие 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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