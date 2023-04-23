Ставленники вице-губернатора ХМАО начали работу в правительстве с кадровых зачисток

Новые подчиненные вице-губернатора ХМАО Ислаева начали зачистки подведомственных учреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главы департамента строительства и ЖКХ Матвей Каров и департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев, чьи ведомства находятся в подчинении вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, готовят зачистки топ-менеджмента своих подведомственных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве ХМАО.

«Директор депстроя Каров отправил в отставку начальника управления капитального строительства Александра Касьянова. Новый глава департамента дорожного хозяйства Лебедев планирует уволить главу управления автодорог Аксенова», — сообщил инсайдер.

На заседании правительства 24 апреля правительство Югры рассмотрело вопрос о досрочном сложении полномочий директора УКС Касьянова. В информационной справке к протоколу заседания указано, что трудовой договор с Касьяновым был расторгнут по его инициативе. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Касьянова Александр Андрюшенков. Лебедев в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать возможные кадровые перестановки в подведомственном учреждении.

Ранее URA.RU писало о новых назначениях в правительстве ХМАО. Директором депстроя назначен 31-летний топ-менеджер «ЮРЭСК» Каров, а депдорхоза — 45-летний руководитель «Северавтодора» Лебедев.