23 апреля 2023

Ставленники вице-губернатора ХМАО начали работу в правительстве с кадровых зачисток

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
Новые подчиненные вице-губернатора ХМАО Ислаева начали зачистки подведомственных учреждений Фото:

Главы департамента строительства и ЖКХ Матвей Каров и департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев, чьи ведомства находятся в подчинении вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, готовят зачистки топ-менеджмента своих подведомственных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве ХМАО.

«Директор депстроя Каров отправил в отставку начальника управления капитального строительства Александра Касьянова. Новый глава департамента дорожного хозяйства Лебедев планирует уволить главу управления автодорог Аксенова», — сообщил инсайдер.

На заседании правительства 24 апреля правительство Югры рассмотрело вопрос о досрочном сложении полномочий директора УКС Касьянова. В информационной справке к протоколу заседания указано, что трудовой договор с Касьяновым был расторгнут по его инициативе. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Касьянова Александр Андрюшенков. Лебедев в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать возможные кадровые перестановки в подведомственном учреждении.

Ранее URA.RU писало о новых назначениях в правительстве ХМАО. Директором депстроя назначен 31-летний топ-менеджер «ЮРЭСК» Каров, а депдорхоза — 45-летний руководитель «Северавтодора» Лебедев.

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Главы департамента строительства и ЖКХ Матвей Каров и департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев, чьи ведомства находятся в подчинении вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, готовят зачистки топ-менеджмента своих подведомственных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве ХМАО. «Директор депстроя Каров отправил в отставку начальника управления капитального строительства Александра Касьянова. Новый глава департамента дорожного хозяйства Лебедев планирует уволить главу управления автодорог Аксенова», — сообщил инсайдер. На заседании правительства 24 апреля правительство Югры рассмотрело вопрос о досрочном сложении полномочий директора УКС Касьянова. В информационной справке к протоколу заседания указано, что трудовой договор с Касьяновым был расторгнут по его инициативе. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Касьянова Александр Андрюшенков. Лебедев в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать возможные кадровые перестановки в подведомственном учреждении. Ранее URA.RU писало о новых назначениях в правительстве ХМАО. Директором депстроя назначен 31-летний топ-менеджер «ЮРЭСК» Каров, а депдорхоза — 45-летний руководитель «Северавтодора» Лебедев.
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