В купленных конфетах оказались червяки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми приобрела в магазине «Пятерочка» конфеты с червяками. Об этом она рассказали в соцсети.

«В магазине „Пятерочка“ 23 числа купила батончики. В конфетах оказались черви», — пишет Дарья Крылова в группе «Подслушано Кислотные дачи — ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».

Представители компании в комментариях под сообщением ответили, что им жаль, что покупательница столкнулась с некачественным товаром. Пермячку направили в отдел поддержки, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее жительница Березников (Пермский край) жаловалась на сетевой магазин. Женщине также попались червяки в купленных конфетах.

Необычная начинка скрывалась под оберткой Фото: VK «Подслушано Кислотные дачи | ПЕРМЬ»