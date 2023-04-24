В купленных конфетах оказались червяки
Жительница Перми приобрела в магазине «Пятерочка» конфеты с червяками. Об этом она рассказали в соцсети.
«В магазине „Пятерочка“ 23 числа купила батончики. В конфетах оказались черви», — пишет Дарья Крылова в группе «Подслушано Кислотные дачи — ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».
Представители компании в комментариях под сообщением ответили, что им жаль, что покупательница столкнулась с некачественным товаром. Пермячку направили в отдел поддержки, чтобы разобраться в ситуации.
Ранее жительница Березников (Пермский край) жаловалась на сетевой магазин. Женщине также попались червяки в купленных конфетах.
Необычная начинка скрывалась под оберткой
Пермячка обнаружила червей в конфетах после покупки
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