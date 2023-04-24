Пермячке в сетевом магазине попались конфеты с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупатели в ТЦ. Курган, конфеты, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет
В купленных конфетах оказались червяки Фото:

Жительница Перми приобрела в магазине «Пятерочка» конфеты с червяками. Об этом она рассказали в соцсети.

«В магазине „Пятерочка“ 23 числа купила батончики. В конфетах оказались черви», — пишет Дарья Крылова в группе «Подслушано Кислотные дачи — ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».

Представители компании в комментариях под сообщением ответили, что им жаль, что покупательница столкнулась с некачественным товаром. Пермячку направили в отдел поддержки, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее жительница Березников (Пермский край) жаловалась на сетевой магазин. Женщине также попались червяки в купленных конфетах.

Необычная начинка скрывалась под оберткой
Необычная начинка скрывалась под оберткой
Фото:
Пермячка обнаружила червей в конфетах после покупки
Пермячка обнаружила червей в конфетах после покупки
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми приобрела в магазине «Пятерочка» конфеты с червяками. Об этом она рассказали в соцсети. «В магазине „Пятерочка“ 23 числа купила батончики. В конфетах оказались черви», — пишет Дарья Крылова в группе «Подслушано Кислотные дачи — ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте». Представители компании в комментариях под сообщением ответили, что им жаль, что покупательница столкнулась с некачественным товаром. Пермячку направили в отдел поддержки, чтобы разобраться в ситуации. Ранее жительница Березников (Пермский край) жаловалась на сетевой магазин. Женщине также попались червяки в купленных конфетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...