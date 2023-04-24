Бастрыкин поручил предоставить доклад о нападении на подростка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге

24 апреля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

СУ СКР Свердловской области ведет проверку по факту нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту нападения прохожего на девятилетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено подготовить доклад об агрессивном поведении прохожего в отношении мальчика в Екатеринбурге. Дать оценку установленным обстоятельствам в рамках проводимой проверки», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Матерью несовершеннолетнего было написано заявление в полицию, следователи СК по Свердловской области начали проверку в отношении мужчины.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту нападения прохожего на девятилетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено подготовить доклад об агрессивном поведении прохожего в отношении мальчика в Екатеринбурге. Дать оценку установленным обстоятельствам в рамках проводимой проверки», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Матерью несовершеннолетнего было написано заявление в полицию, следователи СК по Свердловской области начали проверку в отношении мужчины.