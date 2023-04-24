ТАСС: в США настроены на визовую войну с Россией

25 апреля 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Аналитики заявляют, что визовое противостояние будет долгосрочным Фото: Анна Майорова © URA.RU США намерены осуществлять длительное визовое противостояние против российских журналистов, дипломатов и общественных деятелей, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Об этом заявили эксперты. «И текущая ситуация — это не конец истории. Эти манипуляции будут продолжаться и дальше», — отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Тимофеев напомнил об отказе в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в поездке в штаб-квартиру ООН. Эксперт отметил, что ранее подобные попытки уже были, и это лишь очередной виток в эскалации визового конфликта. «В данном случае мы видим очередное проявление последовательной американской политики, константы на протяжении последних нескольких лет, которая будет продолжаться для максимального затруднения дипломатических отношений, участия России в деятельности ООН и визовой войны в отношении российских журналистов и общественных деятелей», — подчеркнул замруководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Россия обвинила США в начале «визовой войны» в конце 2022 года. Из Москвы будут высланы сотрудники посольства США, которые находятся в России более трех лет. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США намерены осуществлять длительное визовое противостояние против российских журналистов, дипломатов и общественных деятелей, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Об этом заявили эксперты. «И текущая ситуация — это не конец истории. Эти манипуляции будут продолжаться и дальше», — отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Тимофеев напомнил об отказе в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в поездке в штаб-квартиру ООН. Эксперт отметил, что ранее подобные попытки уже были, и это лишь очередной виток в эскалации визового конфликта. «В данном случае мы видим очередное проявление последовательной американской политики, константы на протяжении последних нескольких лет, которая будет продолжаться для максимального затруднения дипломатических отношений, участия России в деятельности ООН и визовой войны в отношении российских журналистов и общественных деятелей», — подчеркнул замруководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Россия обвинила США в начале «визовой войны» в конце 2022 года. Из Москвы будут высланы сотрудники посольства США, которые находятся в России более трех лет. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями.