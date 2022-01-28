США высылают десятки российских дипломатов

28 января 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

К середине 2022 года США должны покинуть 32 дипломата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По предписанию США к 30 июня 2022 году Штаты должны покинуть 32 российских дипломата. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, всего в списке США числится 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в течение 2022 года предписано уехать из страны. «В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 — к 30 июня этого года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на родину еще 4 человека», — приводятся слова Антонова на странице посольства РФ в США в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что после высылки в посольстве останется 184 работника, в их числе дипломаты и административно-технический персонал. При этом Москва предлагает аннулировать все ограничения, включая визовую сферу. В конце 2021 года Россия предупредила, что если США не прекратит политику, связанную с высылкой российских дипломатов, Москва в начале февраля 2022 года вынуждена будет принять зеркальные меры в отношении представителей американского дипконсульства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. О зеркальном ответе Вашингтону также сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По предписанию США к 30 июня 2022 году Штаты должны покинуть 32 российских дипломата. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, всего в списке США числится 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в течение 2022 года предписано уехать из страны. «В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 — к 30 июня этого года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на родину еще 4 человека», — приводятся слова Антонова на странице посольства РФ в США в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что после высылки в посольстве останется 184 работника, в их числе дипломаты и административно-технический персонал. При этом Москва предлагает аннулировать все ограничения, включая визовую сферу. В конце 2021 года Россия предупредила, что если США не прекратит политику, связанную с высылкой российских дипломатов, Москва в начале февраля 2022 года вынуждена будет принять зеркальные меры в отношении представителей американского дипконсульства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. О зеркальном ответе Вашингтону также сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.