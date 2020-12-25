Россия обвинила США в начале «визовой войны»

Американская сторона инициировала «визовую войну» с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU

США инициировали «визовую войну» с Россией. Российское посольство в Вашингтоне считает, что они также навязали России практику персональных визовых разменов.

«Именно США стали инициаторами т. н. „визовой войны“, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — написало в Facebook представительство российской стороны. В посте также уточняется, что Россия неоднократно призывала Вашингтон к полной нормализации взаимоотношений в этой сфере и не отказывает в оформлении виз американским дипломатам.

Посольство выложило этот пост в ответ на публикацию в газете The Washington Post. В ней авторы, ссылаясь на источники в Госдепе, ссылаются на проблемы в консульско-визовых делах на российской стороне.

Ранее в России закрыли два посольства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Госдеп обосновал это ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году, пишет «Национальная служба новостей». Однако президент России Владимир Путин заявил, что отношения между странами не усложнятся, уточняет агентство Nation News.