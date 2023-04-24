В МИД оценили риски войны между Россией и США

Дипломат Ермаков предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США

25 апреля 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Дипломат заявил о рисках военной конфронтации двух ядерных держав Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США — неуклонно увеличивается. Об этом сообщил руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Если США продолжат следовать нынешним курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то… нужно будет беспокоиться о судьбах всего мира. И эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут», — цитирует слова Ермакова ТАСС. Ермаков добавил, что постоянно указывал на опасность игр Америки и НАТО в «эскалационное доминирование». По его мнению, у этих стран появилась иллюзия безнаказанности, и нужно срочно разворачивать этот негативный тренд, так как судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной. Ранее стало известно, что отказ США от передачи России уведомлений по ДСНВ никак не повлияет на российскую позицию по соглашению. Решение Вашингтона об остановке передачи уведомлений является наглым нарушением условий договора, так как власти США не давали официального заявления о приостановке участия в ДСНВ.

Опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США — неуклонно увеличивается. Об этом сообщил руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Если США продолжат следовать нынешним курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то… нужно будет беспокоиться о судьбах всего мира. И эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут», — цитирует слова Ермакова ТАСС. Ермаков добавил, что постоянно указывал на опасность игр Америки и НАТО в «эскалационное доминирование». По его мнению, у этих стран появилась иллюзия безнаказанности, и нужно срочно разворачивать этот негативный тренд, так как судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной. Ранее стало известно, что отказ США от передачи России уведомлений по ДСНВ никак не повлияет на российскую позицию по соглашению. Решение Вашингтона об остановке передачи уведомлений является наглым нарушением условий договора, так как власти США не давали официального заявления о приостановке участия в ДСНВ.