В ХМАО мэрия ищет чиновника для борьбы с чрезвычайными ситуациями

В Урае начальнику отдела гражданской защиты готовы платить от 130 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц, сообщается в открытой вакансии.

«Открыта вакансия на замещение должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Заработная плата от 132 960 до 137 840 рублей в месяц», — сообщается в объявлении на портале «Госслужба».

Чиновник должен осуществлять мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также осуществлять мероприятия по территориальной и гражданской обороне. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата и стаж работы на госслужбе не менее двух лет. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 24 апреля по 15 мая.

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