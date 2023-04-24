24 апреля 2023
23 апреля 2023

В ХМАО мэрия ищет чиновника для борьбы с чрезвычайными ситуациями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
В Урае начальнику отдела гражданской защиты готовы платить от 130 тысяч рублей Фото:

Мэрия Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц, сообщается в открытой вакансии.

«Открыта вакансия на замещение должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Заработная плата от 132 960 до 137 840 рублей в месяц», — сообщается в объявлении на портале «Госслужба».

Чиновник должен осуществлять мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также осуществлять мероприятия по территориальной и гражданской обороне. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата и стаж работы на госслужбе не менее двух лет. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 24 апреля по 15 мая.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске ищут таможенного чиновника на зарплату в 55 тысяч рублей. Примерно такие же деньги может заработать грузчик в транспортной компании.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Урая (ХМАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Чиновнику обещают платить от 130 тысяч рублей в месяц, сообщается в открытой вакансии. «Открыта вакансия на замещение должности начальника отдела гражданской защиты населения и общественной безопасности. Заработная плата от 132 960 до 137 840 рублей в месяц», — сообщается в объявлении на портале «Госслужба». Чиновник должен осуществлять мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также осуществлять мероприятия по территориальной и гражданской обороне. От соискателя требуется знание законов Российской Федерации, уровень образования не ниже бакалавриата и стаж работы на госслужбе не менее двух лет. Замещение проводится на конкурсной основе, заявки принимаются с 24 апреля по 15 мая. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске ищут таможенного чиновника на зарплату в 55 тысяч рублей. Примерно такие же деньги может заработать грузчик в транспортной компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...