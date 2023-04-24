Украинские военные попросили Зеленского ускориться с обменом военнопленных

25 апреля 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Многие бойцы ВСУ находятся в плену больше года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сейчас находятся в плену в Мариуполе, попросили главу государства Владимира Зеленского поторопиться с обменом и поставить их в приоритет. В своем видеообращении украинские военнослужащие отмечали, что у президента нет морального права откладывать этот процесс. «По вашему приказанию мы сдались в плен. <…> Владимир Александрович [Зеленский], просим вас не затягивать процесс обмена. <…> У нас здесь очень много раненых и увеченных. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой. Обменяйте нас, пожалуйста. <…> Мне кажется, мы и так уже очень много сидим, больше года в плену», — сказал один из пленных военнослужащих 56-й бригады 23-го батальона ВСУ Сергей, передает «РенТВ». Ранее глава разведки ВСУ Кирилл Буданов заявлял, что Украина готова к обмену военнопленными с РФ в формате «все на всех». URA.RU направило соответствующий запрос в Минобороны России, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, страна делает все возможное для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, передает РИА Новости.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сейчас находятся в плену в Мариуполе, попросили главу государства Владимира Зеленского поторопиться с обменом и поставить их в приоритет. В своем видеообращении украинские военнослужащие отмечали, что у президента нет морального права откладывать этот процесс. «По вашему приказанию мы сдались в плен. <…> Владимир Александрович [Зеленский], просим вас не затягивать процесс обмена. <…> У нас здесь очень много раненых и увеченных. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой. Обменяйте нас, пожалуйста. <…> Мне кажется, мы и так уже очень много сидим, больше года в плену», — сказал один из пленных военнослужащих 56-й бригады 23-го батальона ВСУ Сергей, передает «РенТВ». Ранее глава разведки ВСУ Кирилл Буданов заявлял, что Украина готова к обмену военнопленными с РФ в формате «все на всех». URA.RU направило соответствующий запрос в Минобороны России, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, страна делает все возможное для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, передает РИА Новости.