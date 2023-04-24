24 апреля 2023

Украинские военные попросили Зеленского ускориться с обменом военнопленных

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Многие бойцы ВСУ находятся в плену больше года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сейчас находятся в плену в Мариуполе, попросили главу государства Владимира Зеленского поторопиться с обменом и поставить их в приоритет. В своем видеообращении украинские военнослужащие отмечали, что у президента нет морального права откладывать этот процесс.

«По вашему приказанию мы сдались в плен. <…> Владимир Александрович [Зеленский], просим вас не затягивать процесс обмена. <…> У нас здесь очень много раненых и увеченных. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой. Обменяйте нас, пожалуйста. <…> Мне кажется, мы и так уже очень много сидим, больше года в плену», — сказал один из пленных военнослужащих 56-й бригады 23-го батальона ВСУ Сергей, передает «РенТВ».

Ранее глава разведки ВСУ Кирилл Буданов заявлял, что Украина готова к обмену военнопленными с РФ в формате «все на всех». URA.RU направило соответствующий запрос в Минобороны России, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, страна делает все возможное для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, передает РИА Новости.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сейчас находятся в плену в Мариуполе, попросили главу государства Владимира Зеленского поторопиться с обменом и поставить их в приоритет. В своем видеообращении украинские военнослужащие отмечали, что у президента нет морального права откладывать этот процесс. «По вашему приказанию мы сдались в плен. <…> Владимир Александрович [Зеленский], просим вас не затягивать процесс обмена. <…> У нас здесь очень много раненых и увеченных. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой. Обменяйте нас, пожалуйста. <…> Мне кажется, мы и так уже очень много сидим, больше года в плену», — сказал один из пленных военнослужащих 56-й бригады 23-го батальона ВСУ Сергей, передает «РенТВ». Ранее глава разведки ВСУ Кирилл Буданов заявлял, что Украина готова к обмену военнопленными с РФ в формате «все на всех». URA.RU направило соответствующий запрос в Минобороны России, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, страна делает все возможное для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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