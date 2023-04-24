Глава ГУР Буданов: РФ и Украина готовят обмен пленными «всех на всех»

Украина готова к тому, чтобы обменять военнопленных по формату «все на всех». Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
«Да, мы в принципе приближаемся к этому [обмену военнопленными в формате „все на все“]», — отметил Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
РФ проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Страны периодически проводят операции по обмену пленными солдатами. Например, в Минобороны РФ сообщали, что в начале апреля смогли из плена вернуть 106 российских солдат.
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