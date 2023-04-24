Россиян предупредили о резком подорожании цен на авиабилеты

25 апреля 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Стоимость авиабилетов по России выросла на 5-7% Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Об этом рассказали крупные агрегаторы, указавшие рост цен в среднем на 5-7% относительно 2022 года. «По информации двух сервисов, цены выросли на 5—7%, еще одного — на 10%. Средний чек составит 7,4—7,5 тыс. рублей в одну сторону, по данным третьего агрегатора — 16 456 рублей туда-обратно», — рассказали «Известиям» компании, пожелавшие остаться анонимными. При этом они отметили, что полет заграницу подешевел. Так, на билеты до ближнего зарубежья цены упали на 5%, а с дальним вплоть до 17%. Исключение составляет Европа (+18%), куда можно добраться только с пересадками. В издании отметили, что с апреля закончилась финансовая поддержка авиакомпаний, которая была объявлена в 2022 году для компенсации выросших из-за санкций расходов. Однако по словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, это событие не стало решающим в росте цен на билеты. По его мнению, стоимость поднялась из-за начала курортного сезона, который спровоцировал высокий спрос и последующее подорожание путешествий. Ранее агрегаторы рассказали, что в декабре 2022 стоимость билетов на вылет заграницу подскочила в два раза. В пример они привели рейсы до Турции, который стоили 31 тысячу рублей на одного человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Об этом рассказали крупные агрегаторы, указавшие рост цен в среднем на 5-7% относительно 2022 года. «По информации двух сервисов, цены выросли на 5—7%, еще одного — на 10%. Средний чек составит 7,4—7,5 тыс. рублей в одну сторону, по данным третьего агрегатора — 16 456 рублей туда-обратно», — рассказали «Известиям» компании, пожелавшие остаться анонимными. При этом они отметили, что полет заграницу подешевел. Так, на билеты до ближнего зарубежья цены упали на 5%, а с дальним вплоть до 17%. Исключение составляет Европа (+18%), куда можно добраться только с пересадками. В издании отметили, что с апреля закончилась финансовая поддержка авиакомпаний, которая была объявлена в 2022 году для компенсации выросших из-за санкций расходов. Однако по словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, это событие не стало решающим в росте цен на билеты. По его мнению, стоимость поднялась из-за начала курортного сезона, который спровоцировал высокий спрос и последующее подорожание путешествий. Ранее агрегаторы рассказали, что в декабре 2022 стоимость билетов на вылет заграницу подскочила в два раза. В пример они привели рейсы до Турции, который стоили 31 тысячу рублей на одного человека.